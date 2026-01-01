HONOR Magic 8 Pro Air 薄機身挑戰極限規格 較iPhone Air 更全能？

熱門搜尋:
科技
出版：2026-Jan-21 11:30
更新：2026-Jan-21 11:30

HONOR 最新發佈的 Magic 8 Pro Air，以突破性的 6.1mm 極致薄型設計成為手機市場焦點。雖然 Apple iPhone Air 的厚度僅為 5.64mm，但 HONOR 此新作並未如對手般為了纖薄而犧牲核心規格，在超薄機身內實現了全面的旗艦配置。

Magic 8 Pro Air 的纖薄外觀得益於複合式設計，機身四角採用圓潤處理，前後均配備平面面板。其中框採用 530MPa 航空級鋁合金物料打造，對比 iPhone Air 所採用的 400MPa 鈦金屬材質，理論上能提供更優異的抗壓耐用性。

HONOR Magic 8 Pro Air外框採用 530MPa 航空級鋁合金物料 HONOR Magic 8 Pro Air主鏡頭採用 5000 萬像素、1/1.3 吋感光元件，支援 f/1.6 大光圈。第二枚為 5000 萬像素超廣角鏡頭，第三枚則是 6400 萬像素、1/2 吋感光元件的 f/2.6 長焦鏡頭 HONOR Magic 8 Pro Air正面配備一塊 6.31 吋全平面屏幕，採用 120Hz 更新率的 LTPO 面板，支援 4320Hz 高頻 PWM 調光技術，峰值亮度可達 6000 nits HONOR Magic 8 Pro Air 規格包括5500mAh 的大容量電池

機背的相機模組設計獨特，融合圓形與藥丸形狀，並容納了三枚後置鏡頭，配置上比僅有單鏡頭的 iPhone Air 更為進取。模組橫向排列於機身上方，形成一道由左至右延伸的飾帶。機身側面新增一顆實體「AI 按鍵」，用戶可自定義其功能，例如快速調整相機變焦、控制相簿瀏覽等，提升操作效率。

手機正面配備一塊 6.31 吋全平面屏幕，採用 120Hz 更新率的 LTPO 面板，支援 4320Hz 高頻 PWM 調光技術，峰值亮度可達 6000 nits，確保在不同光線環境下均有舒適的觀看體驗。此外，它更搭載 3D 超聲波螢幕指紋辨識技術，提供快速且安全的生物認證解鎖。

多項嶄新 AI 功能

性能方面，Magic 8 Pro Air 內建 MediaTek Dimensity 9500 處理器，確保流暢的運算效能與能源效率。系統則預載基於 Android 的 MagicOS 10，內含多項嶄新 AI 功能。

影像系統是 Magic 8 Pro Air 的重點之一。主鏡頭採用 5000 萬像素、1/1.3 吋感光元件，支援 f/1.6 大光圈。第二枚為 5000 萬像素超廣角鏡頭，第三枚則是 6400 萬像素、1/2 吋感光元件的 f/2.6 長焦鏡頭，提供 3.2 倍光學變焦及最高 100 倍數碼變焦能力。前置自拍鏡頭同樣高達 5000 萬像素，滿足高解析度自拍需求。

在纖薄的機身內，HONOR 成功放入一枚 5500mAh 的大容量電池。官方數據顯示，它能提供超過 17 小時的影片播放時間，並支援 80W 有線超級快充及 50W 無線快充，有效兼顧續航力與充電速度。

Magic 8 Pro Air 提供橙色、紫色、白色及黑色四種配色選擇，將於 1月23日 正式上市，提供四種記憶體與儲存組合。 12GB RAM + 256GB 儲存版本定價為人民幣 4,999 人民幣、12GB RAM + 512GB 版本售價為 5,299 人民幣、 16GB RAM + 512GB 版本的 5,599 人民幣或 16GB RAM + 1TB 版本，售價定在 5,999 人民幣 。

文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載

