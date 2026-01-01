HONOR Magic 8 Pro Air 薄機身挑戰極限規格 較iPhone Air 更全能？

HONOR 最新發佈的 Magic 8 Pro Air，以突破性的 6.1mm 極致薄型設計成為手機市場焦點。雖然 Apple iPhone Air 的厚度僅為 5.64mm，但 HONOR 此新作並未如對手般為了纖薄而犧牲核心規格，在超薄機身內實現了全面的旗艦配置。

Magic 8 Pro Air 的纖薄外觀得益於複合式設計，機身四角採用圓潤處理，前後均配備平面面板。其中框採用 530MPa 航空級鋁合金物料打造，對比 iPhone Air 所採用的 400MPa 鈦金屬材質，理論上能提供更優異的抗壓耐用性。