BLACKPINK x Razer聯名系列香港首發　有齊電競鍵盤、滑鼠及電競椅

電競品牌Razer發布BLACKPINK X Razer系列，將推出以BLACKPINK合作的主題產品，包括電競鍵盤、滑鼠、滑鼠墊及電競椅，BLINKs要有！

黑配粉紅電競裝備

設計以BLACKPINK世界巡迴演唱會《DEADLINE》為靈感，系列產品將組合的標誌性美學與遊戲級性能融合。採用粉紅配黑色設計，更印上Razer品牌、BLACKPINK及DEADLINE字樣，相當吸睛。系列將於2026年1月21日在香港的BLACKPINK世界巡迴演唱會《DEADLINE》快閃店進行全球首發，近距離體驗全系列產品，隨後於2026年第二季度在全球發售。

4款產品包括有Razer Ornata V3 Tenkeyless BLACKPINK特別版，為一款低矮的RGB鍵盤，採用清脆的機械薄膜黑色鍵帽，加入RGB燈效，手墊有三方聯乘的設計。