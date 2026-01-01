農曆新年2026｜電器幫ElecBoy新年優惠　門市低至3折、即減優惠碼（內附詳情）

電器幫ElecBoy推出「新年財優惠」，即日起至2月22日舉行3大階段優惠。第一階段攻略「預先鎖抵價，早買早享受」由即日起至2月1日，於門市及網店送上多重優惠，包括網店限定的「$68路路發折上折優惠碼」、「13件人氣皇牌預售最抵價」、「指定付款再減高達 $110」及「免費即日除舊服務」，再加上門市限定的「食糊價」及「EPS額外優惠」，可趁過年入手電子產品及家電。

全場單單減$68 網店獨家優惠，凡於消費滿$1000，輸入指定優惠碼 「CNY68」 ，即減$68。

產品預售最抵價 網店推出13件皇牌產品進行預售，即日起至2月1日期間支付$100訂金，即可預先鎖定最抵「食糊價」，付訂金後將於2月2日收到「預售優惠碼」。於2月2日至15日期間結帳時輸入優惠碼及支付尾數，即可以超值「食糊價」買到心頭好。產品包括Samsung 43” QLED 4K AI智能電視、東芝洗碗碟機、Oral-B電動牙刷等。

指定付款再減 使用指定付款方式於網店購物可專屬折扣，Mastercard信用卡每週三滿$600，輸入優惠碼「EBP-MC40」即減$40；AlipayHK滿$400減$20、滿$1000減$50。

免費即日除舊

於網店選購六大類別的指定產品包括抽濕機、打印機、顯示器、電視、雪櫃及洗衣機，輸入優惠碼「DP100」，即可免費享用即日除舊服務，價值$100。



門市限定新春發財價 新春「發財必買推介」，精心挑選四大類別產品，包括全場家電、廚房好幫手、美容神器、視聽娛樂產品，以低至3折的「食糊價」發售。當中包括Panasonic微波爐、Siemens洗衣機、ASUS ROG電競顯示品及SONY耳機。

易辦事門市限定減$100 用EPS付款在電器幫門市，單一簽賬淨額滿$2500，即時減$100。