熱門搜尋:
安全帶 二手樓 農曆新年2026 委內瑞拉 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 保暖 健身 行山路線 C觀點 日本旅遊 味美道來 減肥 SIERRA SEA
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
科技
出版：2026-Jan-21 18:30
更新：2026-Jan-21 18:30

農曆新年2026｜電器幫ElecBoy新年優惠　門市低至3折、即減優惠碼（內附詳情）

分享：
電器幫「新年財優惠」首階段多項優惠。

電器幫「新年財優惠」首階段多項優惠。

adblk4

電器幫ElecBoy推出「新年財優惠」，即日起至2月22日舉行3大階段優惠。第一階段攻略「預先鎖抵價，早買早享受」由即日起至2月1日，於門市及網店送上多重優惠，包括網店限定的「$68路路發折上折優惠碼」、「13件人氣皇牌預售最抵價」、「指定付款再減高達 $110」及「免費即日除舊服務」，再加上門市限定的「食糊價」及「EPS額外優惠」，可趁過年入手電子產品及家電。

電器幫$68路路發優惠碼。

電器幫$68路路發優惠碼。

全場單單減$68

網店獨家優惠，凡於消費滿$1000，輸入指定優惠碼 「CNY68」 ，即減$68。

adblk5

惠而浦氣炸蒸焗爐優惠價$2428。 科沃斯掃拖機械人優惠價$4299。 Oral-B電動牙刷優惠價$1133。 東芝洗碗碟機優惠價$2170。 Samsung 43” AI智能電視優惠價$3536。 NETGEAR WiFi 7路由器優惠價$1745。

產品預售最抵價

網店推出13件皇牌產品進行預售，即日起至2月1日期間支付$100訂金，即可預先鎖定最抵「食糊價」，付訂金後將於2月2日收到「預售優惠碼」。於2月2日至15日期間結帳時輸入優惠碼及支付尾數，即可以超值「食糊價」買到心頭好。產品包括Samsung 43” QLED 4K AI智能電視、東芝洗碗碟機、Oral-B電動牙刷等。

電器幫指定付款可於App內領券。

電器幫指定付款可於App內領券。

指定付款再減

使用指定付款方式於網店購物可專屬折扣，Mastercard信用卡每週三滿$600，輸入優惠碼「EBP-MC40」即減$40；AlipayHK滿$400減$20、滿$1000減$50。

電器幫免費即日除舊服務。

電器幫免費即日除舊服務。

免費即日除舊

adblk6

於網店選購六大類別的指定產品包括抽濕機、打印機、顯示器、電視、雪櫃及洗衣機，輸入優惠碼「DP100」，即可免費享用即日除舊服務，價值$100。

電器幫門市食糊價優惠一覽。 電器幫門市食糊價優惠一覽。 電器幫門市食糊價優惠一覽。 電器幫門市食糊價優惠一覽。

門市限定新春發財價

新春「發財必買推介」，精心挑選四大類別產品，包括全場家電、廚房好幫手、美容神器、視聽娛樂產品，以低至3折的「食糊價」發售。當中包括Panasonic微波爐、Siemens洗衣機、ASUS ROG電競顯示品及SONY耳機。

電器幫以EPS付款即減$100。

電器幫以EPS付款即減$100。

易辦事門市限定減$100

用EPS付款在電器幫門市，單一簽賬淨額滿$2500，即時減$100。

ADVERTISEMENT

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務