科技
出版：2026-Jan-22 18:34
更新：2026-Jan-22 18:34

vivo X300 Pro VS iPhone 17 Pro Max　旗艦手機如何選擇？

vivo X300 Pro VS iPhone 17 Pro Max　旗艦手機如何選擇？

vivo X300 Pro VS iPhone 17 Pro Max　旗艦手機如何選擇？

vivo X300 Pro與Apple的iPhone 17 Pro Max各自代表Android及iOS陣營的頂級旗艦手機，兩機均有最佳的配置與參數，前者以極致的拍照體驗和續航力為賣點，後者則有穩定的生態和均衡表現。今次在設計、影像、性能、系統方面進行比較，看看兩款機皇表現如何！

Android及Apple機皇各有優勝之處。 X300 Pro（左）手感比iPhone 17 Pro Max更為纖薄。 X300 Pro機側備有快捷鍵。 iPhone 17 Pro Max的相機控制按鈕。

尺寸及屏幕規格

vivo X300 Pro與iPhone 17 Pro Max兩機尺寸相近，都是主打大機身及屏幕，但外觀設計截然不同。前者尺寸161.98 x 75.48 x 7.99mm，重量約226g；後者為163.4 x 78 x 8.75mm，重量約231g，X300 Pro稍為更加纖薄輕巧。X300 Pro一體化3D玻璃設計配以圓潤邊角，加上磨砂玻璃機背，iPhone則以鋁金屬一體式機身配陶瓷晶體護，手感同樣相當不錯。

屏幕方面vivo X300 Pro為6.78吋LTPO AMOLED屏幕，與iPhone 17 Pro Max則為6.9吋超級Retina XDR顯示器，兩者均有自適應1-120Hz刷新率及常亮顯示，畫面一樣清晰明亮，滑動、睇片都流暢。

X300 Pro搭載蔡司合作的3鏡攝影系統。 iPhone 17 Pro Max配備48MP Pro融合相機系統。 X300 Pro配備蔡司2億APO超級長焦鏡頭。 廣角鏡試相X300 Pro 0.6X 15mm，iPhone 17 Pro Max 0.5X 14mm。 1X 24mm主鏡試相。 2X 48mm試相。 長焦試相X300 Pro 10X 242mm，iPhone 17 Pro Max 8X 200mm。 超長焦試相X300 Pro 100X 2428mm，iPhone 17 Pro Max 40X 1049mm。 夜景模式X300 Pro 5X 85mm，iPhone 17 Pro Max 4X 100mm。 夜景模式2X 48mm試相。 夜景模式1X 24mm試相。 夜景模式X300 Pro 10X 242mm，iPhone 17 Pro Max 8X 200mm。 夜景模式X300 Pro 100X 2428mm，iPhone 17 Pro Max 4X 1049mm。 夜景試相X300 Pro 10X 242mm，iPhone 17 Pro Max 8X 200mm。 超長焦試相X300 Pro 100X 2428mm，iPhone 17 Pro Max 4X 1049mm。 人像試相1X 24mm。 人像試相X300 Pro 50mm，iPhone 17 Pro Max 48mm。 人像試相X300 Pro 85mm，iPhone 17 Pro Max 100mm。
X300 Pro可拍出清晰人像相片。 x300 Pro設有煙花模式。 即使在黑暗環鏡X300 Pro都影得清楚。 X300 Pro夜景相片色彩還原度。 X300 Pro長焦鏡頭拍攝建築物線條分明。 x300 Pro高像素模式試相。

攝影效能對比

現今手機其中一項最重要功能相信是拍攝，X300 Pro與iPhone 17 Pro Max以攝影作為賣點，相機系統各有千秋。X300 Pro的最大殺著是與蔡司合作的攝影系統，圓形的相機模組具備蔡司2億APO超級長焦、50MP蔡司雲台級主鏡頭及蔡司超廣角鏡頭，拍攝由廣角至遠景、人像或風光，同樣可以輕鬆拿捏，加上專業影像晶片VS1將成像效果再優化，達至如數碼相機的攝影質素。

iPhone 17 Pro Max配備的是48MP Pro融合相機系統，主相機、超廣角及長焦距最高為4800萬像素，影像效果方面則一貫Apple的無添加風格，色調自然，細節及色彩還原偏向真實，適合用家自行後期製作及執相。

實試使用兩機拍攝性能，在1X主鏡拍攝時，兩機發揮出應用水準；長焦表現X300 Pro明顯有優勢，10X變焦比起iPhone 17 Pro Max的8倍變焦更遠，畫面細節度更高；拍攝夜景色彩及光暗對比亦相當分明；人像及近景更有散景虛化，突出主體令構圖更有層次。使用2億像素拍攝，即使放大相片，細節仍然銳利無比。

vivo X300 Pro配備MediaTek Dimensity 9500芯片。 6510mAh藍海電池支援90W閃充。 iPhone 17 Pro Max亦支援快充功能。

頂級片強勁效能

性能方面，兩機都搭載頂級處理器，vivo X300 Pro有MediaTek Dimensity 9500芯片，CPU及GPU效能提升以外，更有V3+影像晶片高效能影像NPU，因此影像效能特別出眾；配備6510mAh藍海電池，更支援90W閃充及40W無線充電，續航力超強，實試可以用足一天不需充電。

iPhone 17 Pro的A19 Pro晶片，具備6核心CPU、6核心GPU配備神經網絡加速器以及16核心神經網絡引擎；雖然未有透露電池容量，播放影片亦有37小時，配合MagSafe或Qi2無線充電速度只有25W，基本使用續航一天內必需充電。

X300 Pro內置的OriginOS 6新增多功能原子島。 OriginOS 6一碰即傳可讓X300 Pro及iPhone互聯。 X300 Pro鎖屏畫面可自訂動態桌布及主題。 X300 Pro AI字幕功能可以即時顯示播放畫面的字幕。

全新操作系統及介面

X300 Pro升級了國際版OriginOS 6，整個系統更加暢順，特別喜歡加入了不少精美的動畫、彈跳的動畫設計，使用上更加美觀生動。例如鎖屏新增的光柵特別效果，轉動即有色調光影或動畫變化；文字、動畫等亦可以自行客製化挑選。位於手機頂部的原子島，可顯示手機工作狀態，更可以一按放大，一目了然。AI功能相當齊全，AI字幕可以即時顯示播放畫面的字幕，相簿亦有一系列AI修圖、電影分鏡等嶄新AI功能。

iPhone 17 Pro Max今代iOS 26最大變化是液態玻璃介面，帶來半透明的全新質感。鎖屏加入了空間相片功能，能將相片變成如裸眼立體相片般，同時亦有動態島小型動態島。使用上穩定流暢，Apple用家熟悉的操作，而且與自家生態的AirPods、macBook等整合穩定。Apple Intelligence AI功能有基本的書寫、相片消除，比較特別是獨有的影像樂園，可生成不同圖案及emoji。

以往用Android手機最怕是不能與iPhone生態融合，OriginOS 6的一碰即傳，只需在iPhone上安裝EasyShare應用程式，即可以像AirDrop般一拍即傳送，打破平台高牆，跟使用iPhone的朋友互傳相片檔案再沒有障礙。

兩機均有自家優勢，vivo X300 Pro蔡司攝影系統攝力超強、續航力及全新系統效能均優秀；iPhone 17 Pro Max則有比上代改良的攝影表現，加上熟悉操作及穩定平台。如想有驚喜的手機使用體驗，vivo X300 Pro絕對值得入手。

（資料由客戶提供）

vivo X300 Pro

Apple iPhone 17 Pro Max

定價

＄8998

$10199起

推出日期

2025年11月

2025年9月

處理器

MediaTek Dimensity 9500

Apple A19 Pro

容量配置

16GB RAM+512GB ROM

12GB RAM+256GB ROM起

系統

OriginOS 6

iOS 26

手機尺寸及重量

161.98 x 75.48 x 7.99mm，226g

163.4 x 78 x 8.8mm，231g

屏幕尺寸

6.78吋

6.9吋

電池容量

6510mAh

4823mAh

相機

前置50MP鏡頭，後置 50MP+50MP+200MP

前置18MP鏡頭，後置48MP+48MP+48MP

防水防塵等級

IP68+IP69

IP68

機身顏色

沙丘棕、天空藍、夜影黑

宇宙橙、深墨藍、銀色

