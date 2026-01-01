vivo X300 Pro VS iPhone 17 Pro Max 旗艦手機如何選擇？

vivo X300 Pro與Apple的iPhone 17 Pro Max各自代表Android及iOS陣營的頂級旗艦手機，兩機均有最佳的配置與參數，前者以極致的拍照體驗和續航力為賣點，後者則有穩定的生態和均衡表現。今次在設計、影像、性能、系統方面進行比較，看看兩款機皇表現如何！

尺寸及屏幕規格 vivo X300 Pro與iPhone 17 Pro Max兩機尺寸相近，都是主打大機身及屏幕，但外觀設計截然不同。前者尺寸161.98 x 75.48 x 7.99mm，重量約226g；後者為163.4 x 78 x 8.75mm，重量約231g，X300 Pro稍為更加纖薄輕巧。X300 Pro一體化3D玻璃設計配以圓潤邊角，加上磨砂玻璃機背，iPhone則以鋁金屬一體式機身配陶瓷晶體護，手感同樣相當不錯。

屏幕方面vivo X300 Pro為6.78吋LTPO AMOLED屏幕，與iPhone 17 Pro Max則為6.9吋超級Retina XDR顯示器，兩者均有自適應1-120Hz刷新率及常亮顯示，畫面一樣清晰明亮，滑動、睇片都流暢。

攝影效能對比 現今手機其中一項最重要功能相信是拍攝，X300 Pro與iPhone 17 Pro Max以攝影作為賣點，相機系統各有千秋。X300 Pro的最大殺著是與蔡司合作的攝影系統，圓形的相機模組具備蔡司2億APO超級長焦、50MP蔡司雲台級主鏡頭及蔡司超廣角鏡頭，拍攝由廣角至遠景、人像或風光，同樣可以輕鬆拿捏，加上專業影像晶片VS1將成像效果再優化，達至如數碼相機的攝影質素。

iPhone 17 Pro Max配備的是48MP Pro融合相機系統，主相機、超廣角及長焦距最高為4800萬像素，影像效果方面則一貫Apple的無添加風格，色調自然，細節及色彩還原偏向真實，適合用家自行後期製作及執相。 實試使用兩機拍攝性能，在1X主鏡拍攝時，兩機發揮出應用水準；長焦表現X300 Pro明顯有優勢，10X變焦比起iPhone 17 Pro Max的8倍變焦更遠，畫面細節度更高；拍攝夜景色彩及光暗對比亦相當分明；人像及近景更有散景虛化，突出主體令構圖更有層次。使用2億像素拍攝，即使放大相片，細節仍然銳利無比。

頂級芯片強勁效能 性能方面，兩機都搭載頂級處理器，vivo X300 Pro有MediaTek Dimensity 9500芯片，CPU及GPU效能提升以外，更有V3+影像晶片高效能影像NPU，因此影像效能特別出眾；配備6510mAh藍海電池，更支援90W閃充及40W無線充電，續航力超強，實試可以用足一天不需充電。 iPhone 17 Pro的A19 Pro晶片，具備6核心CPU、6核心GPU配備神經網絡加速器以及16核心神經網絡引擎；雖然未有透露電池容量，播放影片亦有37小時，配合MagSafe或Qi2無線充電速度只有25W，基本使用續航一天內必需充電。

全新操作系統及介面 X300 Pro升級了國際版OriginOS 6，整個系統更加暢順，特別喜歡加入了不少精美的動畫、彈跳的動畫設計，使用上更加美觀生動。例如鎖屏新增的光柵特別效果，轉動即有色調光影或動畫變化；文字、動畫等亦可以自行客製化挑選。位於手機頂部的原子島，可顯示手機工作狀態，更可以一按放大，一目了然。AI功能相當齊全，AI字幕可以即時顯示播放畫面的字幕，相簿亦有一系列AI修圖、電影分鏡等嶄新AI功能。 iPhone 17 Pro Max今代iOS 26最大變化是液態玻璃介面，帶來半透明的全新質感。鎖屏加入了空間相片功能，能將相片變成如裸眼立體相片般，同時亦有動態島小型動態島。使用上穩定流暢，Apple用家熟悉的操作，而且與自家生態的AirPods、macBook等整合穩定。Apple Intelligence AI功能有基本的書寫、相片消除，比較特別是獨有的影像樂園，可生成不同圖案及emoji。

以往用Android手機最怕是不能與iPhone生態融合，OriginOS 6的一碰即傳，只需在iPhone上安裝EasyShare應用程式，即可以像AirDrop般一拍即傳送，打破平台高牆，跟使用iPhone的朋友互傳相片檔案再沒有障礙。 兩機均有自家優勢，vivo X300 Pro蔡司攝影系統攝力超強、續航力及全新系統效能均優秀；iPhone 17 Pro Max則有比上代改良的攝影表現，加上熟悉操作及穩定平台。如想有驚喜的手機使用體驗，vivo X300 Pro絕對值得入手。 （資料由客戶提供）

vivo X300 Pro Apple iPhone 17 Pro Max 定價 ＄8998 $10199起 推出日期 2025年11月 2025年9月 處理器 MediaTek Dimensity 9500 Apple A19 Pro 容量配置 16GB RAM+512GB ROM 12GB RAM+256GB ROM起 系統 OriginOS 6 iOS 26 手機尺寸及重量 161.98 x 75.48 x 7.99mm，226g 163.4 x 78 x 8.8mm，231g 屏幕尺寸 6.78吋 6.9吋 電池容量 6510mAh 4823mAh 相機 前置50MP鏡頭，後置 50MP+50MP+200MP 前置18MP鏡頭，後置48MP+48MP+48MP 防水防塵等級 IP68+IP69 IP68 機身顏色 沙丘棕、天空藍、夜影黑 宇宙橙、深墨藍、銀色