FUJIFILM instax mini Evo Cinema可拍片即影即有相機實試　過百款年代濾鏡有排玩

FUJIFILM instax mini Evo Cinema即將上市，售價為$2980。

玩具相機當道，被受期待的富士混合式即影即有相機instax mini Evo Cinema，將於2026年1月28日於香港發售這款最新「Evo」系列相機，完美復刻8厘米經典攝錄機造型及復古情懷，首創「年代轉盤」並以機背的迷你LCD螢幕取景，可拍即影即有相片甚至15秒短片，相當好玩！

復古縱向設計 機身採用縱向握把設計，向FUJIFILM於1965年推出的經典8mm電影攝影機「FUJICA Single-8」致敬。模擬操作手感在機前方設快門掣，又可以扭動列印相片，攝影方式跟大部分相機截然不同，有可拆除的手柄及取景器，令整個影相拍片體驗新奇有趣。

首增拍片功能 instax mini Evo Cinema首次支援靜態影像及影片拍攝，可以拍攝15秒短片，並將錄製的影片數據轉化為QR碼，連同從影片中截取的一幀一同列印在instax相片上，只需用手機掃即可以重溫影像及聲音。當然效果亦如玩具相機般，不能和手機或專業相機相比。

「年代轉盤」百款濾鏡 instax mini Evo Cinema相機配備了「年代轉盤」，體驗源自由1930至2020年代的靈感效果。10種年代濾鏡，包括致敬8mm菲林相機的「1960」，每個效果均設有10級強弱可調整，例如更多粗顆粒、深淺色甚至舊式電視效果等，組合成總共100種影像表現效果，還可以加入不同年代的特色相框，包括日期、YouTube直播或格線效果等，呈現出時空穿梭感的影片及照片。

專屬App編輯列印 手機專屬應用程式可用作編輯影片，合併多個片段，並加入電影感的片頭與片尾範本，讓作品更顯獨特。另亦具備「直接列印功能」，可將智能手機內的影像轉化為instax相片列印。FUJIFILM instax mini Evo Cinema售價為$2980，1月28日上市。