熱門搜尋:
安全帶 二手樓 農曆新年2026 委內瑞拉 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 保暖 健身 行山路線 C觀點 日本旅遊 味美道來 減肥 SIERRA SEA
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
科技
出版：2026-Jan-22 20:20
更新：2026-Jan-22 20:20

FUJIFILM instax mini Evo Cinema可拍片即影即有相機實試　過百款年代濾鏡有排玩

分享：
FUJIFILM instax mini Evo Cinema即將上市，售價為$2980。

FUJIFILM instax mini Evo Cinema即將上市，售價為$2980。

adblk4

玩具相機當道，被受期待的富士混合式即影即有相機instax mini Evo Cinema，將於2026年1月28日於香港發售這款最新「Evo」系列相機，完美復刻8厘米經典攝錄機造型及復古情懷，首創「年代轉盤」並以機背的迷你LCD螢幕取景，可拍即影即有相片甚至15秒短片，相當好玩！

FUJIFILM instax mini Evo Cinema復刻了經典8mm電影攝影機「FUJICA Single-8」造型。 FUJIFILM instax mini Evo Cinema以縱向方式拍攝。 FUJIFILM instax mini Evo Cinema的快門鍵設在鏡頭下方。 FUJIFILM instax mini Evo Cinema附送取景器。 FUJIFILM instax mini Evo Cinema的列印方式為扭掣。

復古縱向設計 

機身採用縱向握把設計，向FUJIFILM於1965年推出的經典8mm電影攝影機「FUJICA Single-8」致敬。模擬操作手感在機前方設快門掣，又可以扭動列印相片，攝影方式跟大部分相機截然不同，有可拆除的手柄及取景器，令整個影相拍片體驗新奇有趣。

adblk5

FUJIFILM instax mini Evo Cinema新增CINE拍片功能。 FUJIFILM instax mini Evo Cinema可拍攝長約15秒的短片。 FUJIFILM instax mini Evo Cinema在相片上印上影片QR碼。 FUJIFILM instax mini Evo Cinema拍攝的影片可利用任何手機開啟。

首增拍片功能

instax mini Evo Cinema首次支援靜態影像及影片拍攝，可以拍攝15秒短片，並將錄製的影片數據轉化為QR碼，連同從影片中截取的一幀一同列印在instax相片上，只需用手機掃即可以重溫影像及聲音。當然效果亦如玩具相機般，不能和手機或專業相機相比。

FUJIFILM instax mini Evo Cinema「年代轉盤」。 FUJIFILM instax mini Evo Cinema拍出不同年代氛圍，更可以加入特製相框。 FUJIFILM instax mini Evo Cinema每個年代都有不同相框。 FUJIFILM instax mini Evo Cinema能拍到如舊式菲林相機的感覺。 FUJIFILM instax mini Evo Cinema的鏡頭轉盤可調節濾鏡的強度。
FUJIFILM instax mini Evo Cinema試相。 FUJIFILM instax mini Evo Cinema試相。 FUJIFILM instax mini Evo Cinema試相。 FUJIFILM instax mini Evo Cinema試相。 FUJIFILM instax mini Evo Cinema試相。

「年代轉盤」百款濾鏡

instax mini Evo Cinema相機配備了「年代轉盤」，體驗源自由1930至2020年代的靈感效果。10種年代濾鏡，包括致敬8mm菲林相機的「1960」，每個效果均設有10級強弱可調整，例如更多粗顆粒、深淺色甚至舊式電視效果等，組合成總共100種影像表現效果，還可以加入不同年代的特色相框，包括日期、YouTube直播或格線效果等，呈現出時空穿梭感的影片及照片。

adblk6

FUJIFILM instax mini Evo Cinema手機專屬應用程式。 FUJIFILM instax mini Evo Cinema可當作相片打印機使用。

專屬App編輯列印

手機專屬應用程式可用作編輯影片，合併多個片段，並加入電影感的片頭與片尾範本，讓作品更顯獨特。另亦具備「直接列印功能」，可將智能手機內的影像轉化為instax相片列印。FUJIFILM instax mini Evo Cinema售價為$2980，1月28日上市。

ADVERTISEMENT

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務