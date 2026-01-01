HUAWEI nova 14i中價手機2千有找 7000mAh電池超長續航

華為早前發布了旗艦大摺HUAWEI Mate X7，同時亦帶來中價nova系列的全新產品HUAWEI nova 14i，以超長續航力及纖薄為賣點，專為追求時尚與實用兼備的年輕用戶而設。
HUAWEI nova 14i外觀以簡約造型示人，帶閃粉效果的淺藍及黑色，機背配上圓形閃耀星環相機模組，圓滑邊框設計時尚。機身厚度只有8.9mm及216g重，拿上手手感相當不錯。配備6.95吋HUAWEI FullView Display屏幕，FHD＋(2,376x1,080解像度)，支援270Hz觸控採樣率及90Hz屏幕刷新率，配合超窄邊框，睇片打機都有更廣闊沉浸的視覺效果。
超強續航力
手機搭載7,000mAh超大容量電池，甚至比部分旗艦機款還要高。充滿電後可支援長達26小時的本地影片播放，配合HUAWEI超級快充技術，充電10分鐘即可支援達3.1小時的影片播放。採用高能量密度電池，容量增加40%但仍可保持纖薄，配有三重安全保護膜，達到全球電池安全認證。
影像表現中規中矩，雙鏡頭配置有5,000萬像素主鏡頭，有齊人像、大光圈、高像素及專業模式等，配合獨立景深鏡頭，捕捉真實光影與色彩。前置鏡頭則有800萬像素，另有AI美顏演算法提高自拍質素。
獨有快捷鍵
手機左側配備金色的X Button快捷鍵，跟旗艦機款一樣，可以輕觸秒開常用工具，雙擊直達應用程式，提升日常使用便捷度。內置Snapdragon 680處理器一般日常使用足夠有餘，EMUI 14.2系統有不少有趣功能，包括表情符號主題、自訂化桌面卡片功能等，可以依照個人使用方式或風格DIY。
HUAWEI nova 14i備有藍及黑色配色，提供8GB+256GB版本，建議零售價$1,588，將於2月6日正式發售。於指定零售商選購，即送HUAWEI Scale 3智能體脂磅，價值$199。查詢：8128 8810