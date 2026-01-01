HUAWEI nova 14i中價手機2千有找 7000mAh電池超長續航

華為早前發布了旗艦大摺HUAWEI Mate X7，同時亦帶來中價nova系列的全新產品HUAWEI nova 14i，以超長續航力及纖薄為賣點，專為追求時尚與實用兼備的年輕用戶而設。

HUAWEI nova 14i外觀以簡約造型示人，帶閃粉效果的淺藍及黑色，機背配上圓形閃耀星環相機模組，圓滑邊框設計時尚。機身厚度只有8.9mm及216g重，拿上手手感相當不錯。配備6.95吋HUAWEI FullView Display屏幕，FHD＋(2,376x1,080解像度)，支援270Hz觸控採樣率及90Hz屏幕刷新率，配合超窄邊框，睇片打機都有更廣闊沉浸的視覺效果。

超強續航力

手機搭載7,000mAh超大容量電池，甚至比部分旗艦機款還要高。充滿電後可支援長達26小時的本地影片播放，配合HUAWEI超級快充技術，充電10分鐘即可支援達3.1小時的影片播放。採用高能量密度電池，容量增加40%但仍可保持纖薄，配有三重安全保護膜，達到全球電池安全認證。