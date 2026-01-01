小米新出兩款聽歌神器 音頻眼鏡 REDMI Buds 8 Lite

小米最近推出全新米家智慧音頻眼鏡，雖然未有影相及AI功能，不過就以時尚造型取勝；另一款REDMI Buds 8 Lite藍牙耳機，超值價$139有齊主動式降噪、高質音訊效能和個人化耳機體驗，性價比極高。
聽歌錄音眼鏡
米家智慧音頻眼鏡外形跟一般太陽眼鏡無異，金屬不導電真空電鍍納米塗層具備IP54級防塵防水等級。新一代超強韌琴鋼絲鉸鏈及快拆設計，超薄輕巧僅27.6g重，鋼殼電池體積縮減40%。戴上即可在鏡臂的揚聲器播歌，可連續播放13小時，並支援10分鐘續航4小時閃充。
今代眼鏡新增通話、錄音及智能手機實時通知功能，4個咪高峰配合智能演算法，有效降噪並有私隱模式。鏡臂兩側均配備觸控列，支援自訂手勢。連接方面，支援藍牙5.4、Google快速配對及雙裝置無縫切換。
提供混合眉架、金屬飛行員及深空鈦3種款式，其中防藍光鏡片提供25%藍光防護，而太陽鏡片則有99.9% UV400防護。
抵玩降噪耳機
全新REDMI Buds 8 Lite耳機內置12.4mm動圈單元，低中高音均衡細膩，並支援SBC和AAC音訊解碼。售百多元的耳機，都有混合式ANC主動降噪，降噪深度高達42dB，加上入耳式設計，雙咪高峰搭配AI降噪技術可應付6公尺/秒風速，保持聽歌及通話清晰。
耳機搭配充電盒可播放36小時，支援超快速充電，充電10分鐘即可使用兩小時。另外更可下載小米耳機App，調整個人化EQ設定。提供海浪藍、迷霧黑和雲棉白3種顏色選擇，售價為$139。查詢：3077 3620