小米新出兩款聽歌神器 音頻眼鏡 REDMI Buds 8 Lite

小米最近推出全新米家智慧音頻眼鏡，雖然未有影相及AI功能，不過就以時尚造型取勝；另一款REDMI Buds 8 Lite藍牙耳機，超值價$139有齊主動式降噪、高質音訊效能和個人化耳機體驗，性價比極高。

聽歌錄音眼鏡

米家智慧音頻眼鏡外形跟一般太陽眼鏡無異，金屬不導電真空電鍍納米塗層具備IP54級防塵防水等級。新一代超強韌琴鋼絲鉸鏈及快拆設計，超薄輕巧僅27.6g重，鋼殼電池體積縮減40%。戴上即可在鏡臂的揚聲器播歌，可連續播放13小時，並支援10分鐘續航4小時閃充。