DJI優惠｜Osmo Action 5 Pro及Action 4雙重減價 Osmo Mobile 8減$150

踏入 2026 年，不少攝影愛好者都想入手新裝備記錄生活，DJI 香港今日正式宣佈推出「1 月限時精選」優惠，為一眾用家帶來驚喜開年禮。這次活動最大的亮點莫過於 Osmo Action 系列，包括旗艦級的 Action 5 Pro 及高性價比的 Action 4，在 1 月初剛進行價格調整後，竟然罕有地再次加碼減價，務求以最抵價格吸引消費者入手。

除了運動相機，今次優惠更涵蓋了多款熱門航拍機及手持攝錄設備，最令人矚目的莫過於新款手機雲台 Osmo Mobile 8 迎來了首度官方折扣，由原價 HK$979 減至 HK$829。至於熱衷航拍的朋友，DJI Mini 4 Pro 暢飛套裝（帶屏遙控版）亦由 HK$6,539 大幅降至 HK$5,759，而入門首選的 DJI Neo 單機版更只需 HK$1,169 即可入手，入手門檻進一步降低 。