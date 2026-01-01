Sony首推開放式耳夾耳機LinkBuds Clip　防漏音設計保持高音質

近年開放式設計耳機成為新寵，Sony都首次推出LinkBuds Clip無線開放式耳機，以糖果粉色系加上精美的造型，享受音樂同時與現實世界保持聯繫。
輕巧夾耳設計
LinkBuds Clip開放式設計提供自然聆聽體驗，不用除下耳機也能清晰聽到交通情況、對話和廣播。耳機設計輕巧，圓形及桶形的耳機以矽膠C形夾帶支撐，舒適貼合任何耳型，不會阻擋耳道，貼合各種耳型，穩定不易跌下。更隨附貼合承托耳膠配件，調整夾帶位置來改善貼合度 。
備有3種聆聽模式，只需輕觸耳機即可切換。「標準模式」人聲清晰且細節豐富；「人聲增強模式」突出人聲，聽歌曲、podcasts或影片內容都清晰。身處寧靜場景，則可切換至「漏音抑制模式」，實試在電梯內都聽不到內容。
Sony獨有音質
試聽了幾首歌，LinkBuds Clip有一貫的Sony靚聲音質，聽起來紮實富層次感，不像是開放式耳機。配備DSEE升頻技術、360 Reality Audio功能提供個人化沉浸式音訊體驗，以及背景音樂模式，亦可透過Sony Sound Connect應用程式自訂10段EQ調整音效。
LinkBuds Clip配備語音訊號處理及高精確度拾音技術，透過骨傳導感應器準確拾音，結合人工智能降噪系統消除背景噪音，即使在嘈雜環境下，仍能保持語音清晰自然。
長續航防潑水
長達37小時電池續航力，並支援快速充電，只需充電3分鐘即可使用1小時。同時具備IPX4防潑水等級，做運動不需擔心汗水或雨水。另亦具備多點連接功能，可在裝置間切換；以及支援tap control及快速存取功能。
全新 LinkBuds Clip備有綠色、米灰色 、黑色及薰衣草色，售價$1499現已發售，更可額外以$159選購5款配色的專用耳機保護套及可拆卸貼合承托耳膠配件，增強時尚感。