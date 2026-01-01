熱門搜尋:
科技
出版：2026-Jan-23 13:29
更新：2026-Jan-23 13:29

Sony首推開放式耳夾耳機LinkBuds Clip　防漏音設計保持高音質

Sony首次推出開放式耳夾耳機LinkBuds Clip。

Sony首次推出開放式耳夾耳機LinkBuds Clip。

近年開放式設計耳機成為新寵，Sony都首次推出LinkBuds Clip無線開放式耳機，以糖果粉色系加上精美的造型，享受音樂同時與現實世界保持聯繫。

Sony LinkBuds Clip有綠色、米灰色 、黑色及薰衣草色。 Sony LinkBuds Clip圓角四方形的亮面充電盒造型可愛。 Sony LinkBuds Clip輕鬆夾在耳上。 Sony LinkBuds Clip耳機上印上SONY字樣。 Sony LinkBuds Clip左邊耳機有一小點方便辨識左右耳。 Sony LinkBuds Clip配對鍵及USB插口在充電盒後方。 Sony LinkBuds Clip附送承托耳膠配件。

輕巧夾耳設計

LinkBuds Clip開放式設計提供自然聆聽體驗，不用除下耳機也能清晰聽到交通情況、對話和廣播。耳機設計輕巧，圓形及桶形的耳機以矽膠C形夾帶支撐，舒適貼合任何耳型，不會阻擋耳道，貼合各種耳型，穩定不易跌下。更隨附貼合承托耳膠配件，調整夾帶位置來改善貼合度 。

備有3種聆聽模式，只需輕觸耳機即可切換。「標準模式」人聲清晰且細節豐富；「人聲增強模式」突出人聲，聽歌曲、podcasts或影片內容都清晰。身處寧靜場景，則可切換至「漏音抑制模式」，實試在電梯內都聽不到內容。

Sony LinkBuds Clip可與手機App配對選擇模式。 Sony LinkBuds Clip配備語音訊號處理及高精確度拾音技術保持通話清晰。 Sony LinkBuds Clip設有輕觸功能可控制音量及選歌。

Sony獨有音質

試聽了幾首歌，LinkBuds Clip有一貫的Sony靚聲音質，聽起來紮實富層次感，不像是開放式耳機。配備DSEE升頻技術、360 Reality Audio功能提供個人化沉浸式音訊體驗，以及背景音樂模式，亦可透過Sony Sound Connect應用程式自訂10段EQ調整音效。

LinkBuds Clip配備語音訊號處理及高精確度拾音技術，透過骨傳導感應器準確拾音，結合人工智能降噪系統消除背景噪音，即使在嘈雜環境下，仍能保持語音清晰自然。

Sony LinkBuds Clip特別適合做運動時佩戴。 Sony LinkBuds Clip售價$1499，現已上市。 Sony LinkBuds Clip特設專用耳機保護套。 Sony LinkBuds Clip專用耳機保護套有5色選擇。

長續航防潑水

長達37小時電池續航力，並支援快速充電，只需充電3分鐘即可使用1小時。同時具備IPX4防潑水等級，做運動不需擔心汗水或雨水。另亦具備多點連接功能，可在裝置間切換；以及支援tap control及快速存取功能。

全新 LinkBuds Clip備有綠色、米灰色 、黑色及薰衣草色，售價$1499現已發售，更可額外以$159選購5款配色的專用耳機保護套及可拆卸貼合承托耳膠配件，增強時尚感。

