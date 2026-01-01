Sony首推開放式耳夾耳機LinkBuds Clip　防漏音設計保持高音質

輕巧夾耳設計

LinkBuds Clip開放式設計提供自然聆聽體驗，不用除下耳機也能清晰聽到交通情況、對話和廣播。耳機設計輕巧，圓形及桶形的耳機以矽膠C形夾帶支撐，舒適貼合任何耳型，不會阻擋耳道，貼合各種耳型，穩定不易跌下。更隨附貼合承托耳膠配件，調整夾帶位置來改善貼合度 。

備有3種聆聽模式，只需輕觸耳機即可切換。「標準模式」人聲清晰且細節豐富；「人聲增強模式」突出人聲，聽歌曲、podcasts或影片內容都清晰。身處寧靜場景，則可切換至「漏音抑制模式」，實試在電梯內都聽不到內容。