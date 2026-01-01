本地照明品牌踩過界推充電配件　$89起充電線、3C認證尿袋

行動電源系列

Sunshine推出兩款行動電源，5000mAh MagSafe無線磁吸快充行動電源具備3C認證，同時支援PD3.0及QC3.0雙快充技術，提供20W快速充電功率，可作磁吸及有線充電。機身設計厚度10mm、重116g，算是纖薄，簡約設計備有黑與灰雙色，售價$229。

另一款MagSafe無線磁吸充電行動電源則有5000mAh與10000mAh兩種容量，同樣支援 PD3.0及QC3.0快充技術，但就只有15W磁吸無線充電。提供黑白兩色可選，配有LED電量顯示屏及支架，售價分別為$249及$299。