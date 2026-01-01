本地照明品牌踩過界推充電配件　$89起充電線、3C認證尿袋

本地照明產品品牌Sunshine除了燈具外，首次推出3C電子配件包括由行動電源、旅行轉換插座、USB充電線、快充拖板等。
行動電源系列
Sunshine推出兩款行動電源，5000mAh MagSafe無線磁吸快充行動電源具備3C認證，同時支援PD3.0及QC3.0雙快充技術，提供20W快速充電功率，可作磁吸及有線充電。機身設計厚度10mm、重116g，算是纖薄，簡約設計備有黑與灰雙色，售價$229。
另一款MagSafe無線磁吸充電行動電源則有5000mAh與10000mAh兩種容量，同樣支援 PD3.0及QC3.0快充技術，但就只有15W磁吸無線充電。提供黑白兩色可選，配有LED電量顯示屏及支架，售價分別為$249及$299。
旅行必備插座充電線
其他充電配件包括TRC-70W GaN快速充電旅行轉換插座，適用於全球大部份國家。提供70W功率輸出及2C2A四插口設計，內置伸縮USB-C充電線，另配備配搭三合一快速充電線，兼容iPhone、Android手機、平板及Switch等快充，可同時為5部設備充電，售價$399。
另外亦有一條1.2米三合一快速充電線，插口有USB-C to Micro / Lightning / USB-C，支援最大 USB-C to USB-C PD 100W快充，使用高品質純銅線芯及尼龍編織線身製成，只需$89。