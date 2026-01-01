農曆新年2026｜ 友和新年優惠低至28折　Dyson新春套裝勁慳$8480（內附優惠碼）

友和YOHO「新年優惠2026」推出六大新春賀歲驚喜，由即日起至2026年2月22日，即享以下新年優惠辦年貨、入手大掃除好物，當中包括賀年閃購低至$88、新春開運套裝$388起、門市限定汰舊換新低至$299、大派高達$500節慶利是、商戶直送賀年禮盒、3大限定優惠碼等。

$88起閃購激抵辦年貨 友和新年超級閃購將於1月28日、2月4日、11日、18日及25日，每晚10點準時開搶，產品低至$88。買滿$1500憑Mastercard埋單，輸入優惠碼「MC2026」再減$100。精選貨品包括Philips RO即熱式水機，57折$1488；IRIS OHYAMA除塵蟎機45折後只需$499。

新春賀年套裝$388起 友和新春組合套裝開運價$388起， 一次買齊新電器及大掃除好物。必搶Dyson組合包括AM15風扇暖風機及360 Vis Nav吸塵機械人，原價$14970，新春價$6490，一單激慳$8480。

門市限定$299起 下載友和App並成為會員，親臨門市尊享汰舊換新優惠，當中包括DEAR.MIN、FOREO、IRIS OHYAMA等人氣產品，可享$299起優惠價。

優惠碼減高達$500 友和節慶利是準備了總值超過$300000開運利是優惠碼，涵蓋美容儀器、廚電及星級品牌等，輸入優惠碼最高即減 $500。 另外亦設有商戶直送賀年好物，豪華賀年禮籃及年花低至69折，更可使用額外優惠碼，滿$200 減$10（優惠碼：10CNY2026）、滿$400減$20（優惠碼：20CNY2026）、滿$800減$50（優惠碼：50CNY2026）。