Galaxy S26 全系列手機顏色及容量規格流出 細機告別128GB 加量不加價？

雖然距離 Galaxy S26 手機官方正式發布還有一段時間，但有關該旗艦系列 的最新情報已經提早曝光。近日芬蘭一間大型零售商意外流出了全系列產品的型號清單，當中不僅詳細揭示了新機的配色組合，更帶來了一個令用家興奮的好消息，那就是細機 Galaxy S26 終於要在儲存容量上有變化。

黑白天藍鈷紫四色

根據流出的清單顯示，今年 Samsung Galaxy S26 系列全線成員都將統一提供四款基本色系，包括沉穩的黑色（Black）、純淨的白色（White）、充滿清新感的天藍色（Sky Blue）以及相當吸睛的鈷紫色（Cobalt Violet）。值得留意的是，知名爆料達人 Evan Blass 先前曾暗示 Ultra 版可能還有隱藏版配色，這意味著除了零售商目前列出的色系外，未來 Samsung 官網可能還會推出如鈦金屬粉紅或翡翠綠等獨家限定顏色。