Galaxy S26 全系列手機顏色及容量規格流出 細機告別128GB 加量不加價？

雖然距離 Galaxy S26 手機官方正式發布還有一段時間，但有關該旗艦系列 的最新情報已經提早曝光。近日芬蘭一間大型零售商意外流出了全系列產品的型號清單，當中不僅詳細揭示了新機的配色組合，更帶來了一個令用家興奮的好消息，那就是細機 Galaxy S26 終於要在儲存容量上有變化。
黑白天藍鈷紫四色
根據流出的清單顯示，今年 Samsung Galaxy S26 系列全線成員都將統一提供四款基本色系，包括沉穩的黑色（Black）、純淨的白色（White）、充滿清新感的天藍色（Sky Blue）以及相當吸睛的鈷紫色（Cobalt Violet）。值得留意的是，知名爆料達人 Evan Blass 先前曾暗示 Ultra 版可能還有隱藏版配色，這意味著除了零售商目前列出的色系外，未來 Samsung 官網可能還會推出如鈦金屬粉紅或翡翠綠等獨家限定顏色。
在硬體規格的誠意度上，這次最令市場驚喜的變動是細部的 Galaxy S26。過往幾代細機往往從 128GB 起跳，對於今時今日動輒拍攝 4K 影片的用家來說顯然捉襟見肘，而這次流出的資料確認 S26 將會由 256GB 起步，正式告別 128GB 時代。至於 S26+ 與 S26 Ultra 則維持高水準配置，Ultra 版本更具備高達 1TB 的容量。此外，針對商務市場的 Enterprise Edition 企業版也同步現身，主要以黑色搭配 256GB 儲存空間為主。
或2月25日發布會現身
雖然這份零售商名單並未揭曉最受關注的開賣售價，但綜合目前的傳聞，Samsung 很可能會在 2 月 25 日舉行 Galaxy Unpacked 發布會，並緊接著在 3 月初展開預購。
Mobile Magazine 短評：對於打算換機的用家來說，S26 系列在容量上的升級無疑大大提升了 CP 值，尤其是加入鈷紫色與天藍色的全新新色。
文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載