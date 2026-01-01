Google Gemini版本Siri傳於2月亮相　iOS 26.4測試版率先試用

由Google Gemini驅動的升級版Siri，有傳率先於2月發布。

根據彭博社記者Mark Gurman報道，Apple計劃下個月推出由Google Gemini技術驅動的更個人化的Siri版本。他在最新一期新聞簡報《Power On》中寫道：「Apple計劃在二月下旬發布新款Siri，屆時將演示其功能。」

測試版準備上線 Mark Gurman表示目前還不清楚Apple是否計劃舉辦一場全面的發布會來展示Siri的升級，還是會與媒體舉行私下簡報。他透露更個人化的Siri將包含在iOS 26.4中，該版本將於2月推出測試版，並於3月或4月初正式發布。 按照這個時間表，所有擁有iPhone 15 Pro或更新機型的用戶應該在幾個月內就能體驗到全新升級的Siri。正如Apple先前預覽的那樣，Siri應該能夠利用個人資料和螢幕內容來完成任務。

Siri將支援更多AI助手功能 早在2024年的WWDC開發者大會上，Apple就首次宣布了Siri的個人化升級版本，但最終還是推遲了發布。當時Apple展示了一項新功能：一位iPhone用戶透過Siri查詢其母親的航班和午餐預訂訊息，這些資訊來自郵件和訊息App。不過Apple內部對Siri的改進出現了一些問題，導致轉而尋求Google Gemini的支持。從技術上，改進後的Siri仍將運行在內建Gemini技術的新型Apple Intelligence架構上。 據報道，iOS 27將進一步提升Siri的功能，Apple計劃打造成一款功能齊全的聊天機器人，使用戶能夠與Siri進行持續的雙向對話，讓Siri變成類似ChatGPT或Gemini那樣的智慧助手，只不過將直接內建在iPhone、iPad和Mac中，無需額外安裝應用程式。Mark Gurman稱Siri聊天機器人將與Gemini 3競爭，並且比iOS 26.4中更個性化的Siri更強大，可能直接運行在Google的伺服器上。