Clawdbot是甚麼？　最強開源AI助理矽谷爆紅

由退休程式設計師Peter Steinberger創建的AI助理Clawdbot在矽谷迅速走紅，並被譽為「全天候的Jarvis」，網上出現不少Mac配置及各種Clawdbot教學也隨之出現，據報甚至帶動了Apple Mac mini的銷量激增。

這個開源項目最近在開發者社群中變得非常受歡迎，事實上Clawdbot並不是一個全新的人工智能產品，它是在去年年底創建的。Clawdbot可以在Mac mini上使用，AI助理能在本地運行，可以呼叫各種模型，例如Claude和Gemini；同時亦可以透過WhatsApp和iMessage等聊天應用程式進行通訊，有說Clawdbot在2026年徹底重新定義了「個人AI超級助手」的概念。

它解決了當前主流大型模型的最大痛點——記憶，甚至能記住早前隨口提及的一件瑣事。與典型的聊天機器人不同，它可以主動聯繫用戶，提供提醒、警報和更新，主要在本地電腦上運行，可以自主執行終端命令、編寫/運行腳本和存取檔案系統，從而能夠執行管理電子郵件、自動化工作流程和控制智能家庭設備等任務，實際應用案例包括管理小型企業、自動化家庭系統等。

開發者強調，它可以在廉價的雲端伺服器或舊電腦上運行，軟體、伺服器和AI API費用的總成本估計在每月25美元到150美元之間，比起一般AI平台的助理功能更便宜。雖然設定過程需要一些技術知識，但流程正在簡化。它被定位為一個功能強大、可自我進化的個人代理，更像是融入數碼生活的整合助手，而不是像ChatGPT或Siri那樣被動地做出反應。