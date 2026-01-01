Samsung傳下月量產HBM4記憶體晶片供應Nvidia　搶攻AI市場

三星電子（Samsung）計劃於下月開始生產次世代高頻寬記憶體晶片HBM4，並將供貨給輝達（Nvidia）。一名知情人士昨日向《路透社》透露這項消息，但拒絕說明三星計劃供應給輝達的晶片數量等細節。

下月開始出貨

三星電子發言人拒絕對此發表評論，輝達方面也未立即回應置評請求。根據南韓《韓國經濟日報》引述晶片產業消息人士指出，三星已通過輝達和超微（AMD）的HBM4資格測試，將於下月開始向輝達出貨。

三星一直試圖追趕同城競爭對手SK海力士的腳步。SK海力士是輝達AI加速器所需先進記憶體晶片的主要供應商，而三星因供貨延遲問題，去年初曾衝擊其財報表現和股價。