熱門搜尋:
安全帶 二手樓 農曆新年2026 委內瑞拉 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 保暖 健身 行山路線 C觀點 日本旅遊 味美道來 減肥 SIERRA SEA
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
科技
出版：2026-Jan-26 23:51
更新：2026-Jan-26 23:51

Apple突發推出全新AirTag　連接範圍更廣、響聲更大

分享：
Apple推出全新AirTag，尋找範圍更廣，配備更響亮揚聲器。

Apple推出全新AirTag，尋找範圍更廣，配備更響亮揚聲器。

adblk4

Apple突發推出全新AirTag，外型及尺寸不變，但現尋找範圍更廣，揚聲器亦更響亮。即日起推出現已有售，價格比上一代貴$10，1件裝AirTag售價$249，4件裝AirTag售價$849，可於Apple官網及Apple Store app免費加入度身訂造個人鐫刻。

藉「尋找」app網絡下，AirTag讓用户可每日掌握自身物品動向。 「精準尋找」以觸感、視覺和音訊反應，引導用户覓回遺失物品的距離比上一代遠50%。

尋找範圍更廣

全新AirTag採用Apple第二代超寬頻晶片，與iPhone 17產品系列、iPhone Air、Apple Watch Ultra 3與Apple Watch Series 11所用晶片相同。引導用户覓回遺失物品的距離相比上一代遠50%，經升級的藍牙晶片亦更擴闊其定位的距離範圍，更首次加入在Apple Watch Series 9以上或Apple Watch Ultra 2或更新型號運用「精準尋找」功能以尋找AirTag。採用升級內部設計，相較上一代響亮達50%，加配經提升的「精確尋找」功能與獨特全新提示音，更輕易尋回重要物品。

adblk5

「尋找」app讓用户更易定位 AirTag、Apple裝置與相容的第三方裝置。

「尋找」app讓用户更易定位 AirTag、Apple裝置與相容的第三方裝置。

「尋找」app網絡

「尋找」app可定位AirTag、Apple裝置、相容的第三方裝置以及親友動向，同時保護用户私隱。全新AirTag與「分享物品位置」順暢整合，經與信任的第三方 (例如航空公司) 暫時安全共享物品位置，讓其尋回延誤的行李或其他遺失物品。

ADVERTISEMENT

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

ad

dadblk6 madblk6

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務