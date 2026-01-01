Apple突發推出全新AirTag　連接範圍更廣、響聲更大

Apple突發推出全新AirTag，外型及尺寸不變，但現尋找範圍更廣，揚聲器亦更響亮。即日起推出現已有售，價格比上一代貴$10，1件裝AirTag售價$249，4件裝AirTag售價$849，可於Apple官網及Apple Store app免費加入度身訂造個人鐫刻。

尋找範圍更廣 全新AirTag採用Apple第二代超寬頻晶片，與iPhone 17產品系列、iPhone Air、Apple Watch Ultra 3與Apple Watch Series 11所用晶片相同。引導用户覓回遺失物品的距離相比上一代遠50%，經升級的藍牙晶片亦更擴闊其定位的距離範圍，更首次加入在Apple Watch Series 9以上或Apple Watch Ultra 2或更新型號運用「精準尋找」功能以尋找AirTag。採用升級內部設計，相較上一代響亮達50%，加配經提升的「精確尋找」功能與獨特全新提示音，更輕易尋回重要物品。

「尋找」app網絡 「尋找」app可定位AirTag、Apple裝置、相容的第三方裝置以及親友動向，同時保護用户私隱。全新AirTag與「分享物品位置」順暢整合，經與信任的第三方 (例如航空公司) 暫時安全共享物品位置，讓其尋回延誤的行李或其他遺失物品。