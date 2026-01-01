OPPO Find X10 規格初現 標準版或設2億像素潛望長焦鏡頭

手機影像技術的競爭從未停歇，近期網上流傳關於 OPPO 下一代旗艦 Find X10 系列手機的規格消息，引起了不少攝影愛好者的關注。根據最新的爆料顯示，OPPO 正考慮為 Find X10 的標準版機型進行重大的影像升級，其中最受矚目的莫過於可能搭載 2 億像素的潛望式長焦鏡頭。

回顧目前的 Find X9 系列，OPPO 在產品定位上保持了明顯的階級劃分，標準版採用 5000萬像素長焦，而高階的 Pro 版本才配備更強大的2億像素感光元件。然而，隨著市場對手機遠攝性能的要求日益提高，OPPO 似乎打算調整策略，縮小標準版與 Pro 版本之間的影像差距。