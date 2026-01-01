OPPO Find X10 規格初現 標準版或設2億像素潛望長焦鏡頭

手機影像技術的競爭從未停歇，近期網上流傳關於 OPPO 下一代旗艦 Find X10 系列手機的規格消息，引起了不少攝影愛好者的關注。根據最新的爆料顯示，OPPO 正考慮為 Find X10 的標準版機型進行重大的影像升級，其中最受矚目的莫過於可能搭載 2 億像素的潛望式長焦鏡頭。
回顧目前的 Find X9 系列，OPPO 在產品定位上保持了明顯的階級劃分，標準版採用 5000萬像素長焦，而高階的 Pro 版本才配備更強大的2億像素感光元件。然而，隨著市場對手機遠攝性能的要求日益提高，OPPO 似乎打算調整策略，縮小標準版與 Pro 版本之間的影像差距。
著名爆料人士「數碼閒聊站」指出，OPPO 目前正在標準版 Find X10 上測試這枚高像素長焦鏡頭，若最終成真，這將是標準版旗艦機型中罕見的高規格配置。
雖然具體的感光元件型號尚未完全確定，但外界推測 OPPO 很大機會繼續選用 Samsung的 ISOCELL HP5 或其升級版本。這類超高像素鏡頭的優勢在於能提供更細膩的變焦畫質，即使在進行高倍率裁切後，照片依然能保持清晰，同時也有助於提升弱光環境下的長焦拍攝表現。
Find X10料今年下半年發表
事實上，這種追求超高像素長焦趨勢並非 OPPO 獨有。消息指同門品牌 OnePlus 的新機亦有類似計劃，反映出整個集團正致力提升旗下旗艦手機的遠攝競爭力。儘管 Find X10 系列預計要到 2026 年下半年才會正式發表，且在此之前還有 Find X9 Ultra 準備登場。
Mobile Magazine 短評：但這次關於標準版規格「下放」的消息，無疑為追求高性價比影像體驗的用家帶來了新的期待。
