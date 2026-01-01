OPPO Reno15系列港版雙機齊發　2億輕旗艦Pro Max、中階Reno15 F

OPPO正式在香港發表Reno15系列，包含Reno15 Pro Max 5G與Reno15 F 5G，當中有不少賣點，包括首次搭載5000萬像素超廣角自拍鏡頭、6500mAh高容量電池、全防塵防水，並配備各方面AI智能工具，性價比相當高。

Reno15 Pro Max及Reno15 F有6500mAh電池，前者更支援80W SUPERVOOC閃充，兩機另有IP66、IP68和IP69等級防塵防水和支援濕手觸控。

OPPO Reno15系列沿用品牌的設計語言，機背保持細少鏡頭模組及平邊圓角設計。Reno15 Pro Max配備6.78吋120Hz智慧適應螢幕，極窄的1.15mm對稱邊框，為同級產品中最薄之一；Reno15 F則有細機6.57吋120Hz螢幕尺寸。

2億主鏡配50MP自拍鏡

鏡頭方面，Reno15系列首創配備5000萬像素超廣角自拍鏡頭，並有100°廣闊視野、空間深度感與視覺動感，營造出景深效果。Reno15 Pro Max 5G配備的5000萬像素望遠人像鏡頭，採用潛望式鏡頭，焦距接近經典的85mm人像標準；2億像素超清晰主鏡頭則可能捕捉細節，同時提供充足的裁剪與調整空間。Reno15 F則配備5000萬廣角主鏡、8MP超廣角及2MP微距鏡頭。

Reno15系列亦帶來「AI閃光燈人像2.0」，雙後置閃光燈提供更柔和自然的光線，而全新的前置螢幕閃光燈則可在低光環境下自拍時亦帶來光亮度。全新的「Reno人像引擎」與「膚色改善演算法」協同工作，保持肌膚紋理自然並提升整體影像品質。另支援4K HDR超穩影片拍攝、雙景錄影、無縫鏡頭切換等攝錄功能。