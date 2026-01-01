OPPO Reno15系列港版雙機齊發　2億輕旗艦Pro Max、中階Reno15 F

OPPO正式在香港發表Reno15系列，包含Reno15 Pro Max 5G與Reno15 F 5G，當中有不少賣點，包括首次搭載5000萬像素超廣角自拍鏡頭、6500mAh高容量電池、全防塵防水，並配備各方面AI智能工具，性價比相當高。
簡約設計美學
OPPO Reno15系列沿用品牌的設計語言，機背保持細少鏡頭模組及平邊圓角設計。Reno15 Pro Max配備6.78吋120Hz智慧適應螢幕，極窄的1.15mm對稱邊框，為同級產品中最薄之一；Reno15 F則有細機6.57吋120Hz螢幕尺寸。
Reno15 Pro Max及Reno15 F有6500mAh電池，前者更支援80W SUPERVOOC閃充，兩機另有IP66、IP68和IP69等級防塵防水和支援濕手觸控。
2億主鏡配50MP自拍鏡
鏡頭方面，Reno15系列首創配備5000萬像素超廣角自拍鏡頭，並有100°廣闊視野、空間深度感與視覺動感，營造出景深效果。Reno15 Pro Max 5G配備的5000萬像素望遠人像鏡頭，採用潛望式鏡頭，焦距接近經典的85mm人像標準；2億像素超清晰主鏡頭則可能捕捉細節，同時提供充足的裁剪與調整空間。Reno15 F則配備5000萬廣角主鏡、8MP超廣角及2MP微距鏡頭。
Reno15系列亦帶來「AI閃光燈人像2.0」，雙後置閃光燈提供更柔和自然的光線，而全新的前置螢幕閃光燈則可在低光環境下自拍時亦帶來光亮度。全新的「Reno人像引擎」與「膚色改善演算法」協同工作，保持肌膚紋理自然並提升整體影像品質。另支援4K HDR超穩影片拍攝、雙景錄影、無縫鏡頭切換等攝錄功能。
另有「AI人像補光」、全新「AI動態照片彈出效果」功能、「AI動態照片橡皮擦」、「AI動態照片慢動作」等全新AI工具，創作更多玩法。
性能及連接流暢
Reno15 Pro Max 5G搭載MediaTek Dimensity 8450平台，並由AI HyperBoost 2.0增強，提升遊戲體驗，保持120fps幀率並有效管理裝置溫度；Reno15 F則有Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1晶片。運行最新的ColorOS 16，採用「全新光線渲染引擎」確保動畫流暢，而「全新Trinity引擎」則智慧優化晶片組性能與電源分配，確保持續流暢的性能。
連接方面，Reno15系列透過「AI LinkBoost 3.0」全面增強網路連線，而Pro機型更透過專屬的「SignalBoost晶片X1」獲得額外的穩定性，將遊戲延遲降低高達84%。Reno15 Pro Max更配備獨家「NetworkBoost晶片S1」，可進一步將天線效率提升2dB。兩機亦有「O+ Connect」功能，實現OPPO與iOS/iPadOS裝置間的快速檔案傳輸。
售價資訊
OPPO Reno15 Pro Max（12+512GB）有夜漠棕及暮光金兩款配色，售價$4499；Reno15 F（12+512GB）則有蒼穹藍及極光藍，售價為$2799，兩機現已上市。