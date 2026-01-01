vivo X200t 面世 頂級防塵防水認證配5000萬像素三主鏡頭

vivo X200 系列手機再添新成員，全新登場的 vivo X200T 正式在印度市場亮相。這款新機定位於旗艦性能與高性價比之間，不僅延續了品牌標誌性的蔡司專業影像系統，更在機身耐用度與電池技術上帶來顯著升級。機身設計採用高級金屬中框搭配雙面玻璃材質，並同時具備 IP68 與 IP69 頂級防塵防水認證等。

vivo X200T螢幕支援 120Hz 更新率 最高亮度達5000nits

螢幕表現是 vivo X200T 的一大賣點，正面搭載 6.67 吋 Zeiss Color Master 10-bit AMOLED 面板螢幕，支援 120Hz 更新率，最高亮度更攀升至 5,000nits，確保在強光下依然清晰可見。