vivo X200t 面世 頂級防塵防水認證配5000萬像素三主鏡頭

vivo X200 系列手機再添新成員，全新登場的 vivo X200T 正式在印度市場亮相。這款新機定位於旗艦性能與高性價比之間，不僅延續了品牌標誌性的蔡司專業影像系統，更在機身耐用度與電池技術上帶來顯著升級。機身設計採用高級金屬中框搭配雙面玻璃材質，並同時具備 IP68 與 IP69 頂級防塵防水認證等。
vivo X200T螢幕支援 120Hz 更新率 最高亮度達5000nits
螢幕表現是 vivo X200T 的一大賣點，正面搭載 6.67 吋 Zeiss Color Master 10-bit AMOLED 面板螢幕，支援 120Hz 更新率，最高亮度更攀升至 5,000nits，確保在強光下依然清晰可見。
vivo X200T 機身內部則搭載由 3nm 工藝打造的聯發科 Dimensity 9400+ 處理器，配合最高 12GB LPDDR5X RAM 以及 512GB UFS 4.1 快閃記憶體，為用戶提供流暢的運算體驗。
此外，廠方承諾提供 5 年系統更新及 7 年安全更新，配合最新的 Android 16 系統與 OriginOS 6 介面，使用周期相當長久。
影像功能方面，vivo X200T 配備三組 5000 萬像素的蔡司鏡頭，主鏡頭選用 1/1.56 吋的 LYT702 感光元件，支援光學防震。超廣角端則使用 JN1 感光元件，提供 15mm 焦距並支援自動對焦；而遠攝部分則搭載 70mm 焦距的 LYT600 感光元件，具備 3 倍光學變焦能力，能滿足大部分日常攝影需求。前置相機則採用 3200 萬像素的 KD1 感光元件，確保自拍與視訊通話的成像品質。
為了維持長續航表現，新機內置高達 6,200mAh 的第三代半固態矽負極電池，支援 90W 有線閃充及 40W 無線充電。值得一提的是，手機特別加入旁路充電技術，在運行高負載遊戲或應用時，電力可直接供應給硬件而非流經電池，有效減少電池發熱與損耗。
vivo X200T 提供星辰黑與海濱紫兩款色系供消費者選擇，目前已在印度各大線上及線下渠道正式開售。
文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載