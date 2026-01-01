熱門搜尋:
安全帶 二手樓 農曆新年2026 委內瑞拉 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 保暖 健身 行山路線 C觀點 日本旅遊 味美道來 減肥 SIERRA SEA
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
科技
出版：2026-Jan-28 12:28
更新：2026-Jan-28 12:28

Galaxy Wide Fold 摺機傳硬撼 iPhone Fold 或與Z Fold8/ Z Flip8 同期推出

分享：
Galaxy Wide Fold 摺機傳硬撼 iPhone Fold 或與Z Fold8/ Z Flip8 同期推出

Galaxy Wide Fold 摺機傳硬撼 iPhone Fold 或與Z Fold8/ Z Flip8 同期推出

adblk4

盛傳 Apple 將於今年第三季發布旗下摺屏首作 iPhone Fold 摺機，讓眾品牌嚴陣以待；其中率先開拓市場的三星，最新就有消息指將加推闊比例大摺 Galaxy Wide Fold 手機，作為「硬撼」蘋果大摺主力。

據爆料達人 Ice Universe 引據韓媒資訊，指三星或在現有摺屏手機產品線上，加推採用 4：3 比例闊摺屏 Galaxy Wide Fold 手機，以對應傳聞中 iPhone Fold 裝置。

消息指三星已向供應鏈分享 Galaxy Wide Fold 計劃，其採 7.6 吋 4：3 OLED 主屏、5.4 吋外屏幕（網上效果圖） 預計 Galaxy Wide Fold 初步生產 100 萬部（網上效果圖）

Galaxy Wide Fold傳初步生產 100 萬部

消息指三星已向供應鏈分享 Galaxy Wide Fold 計劃，其採 7.6 吋 4：3 OLED 主屏、5.4 吋外屏幕，可視為 Z Fold8（18：20 螢幕）闊屏版，兩者甚至可能同期推出。

adblk5

預計 Galaxy Wide Fold 初步生產 100 萬部，考慮到試行機型如 Fold SE 跟 TriFold 分別銷量僅 50 萬及 3 萬部，如屬實對三星而言屬相當進取市場策略。

Mobile Magazine 短評：報導提到 Z Fold7 成功讓品牌摺屏出貨突破 6 百萬部、不過市場對 iPhone Fold 預期則高達 1 千萬部之多，或是三星考慮加注理由之一。

文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載

ADVERTISEMENT

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務