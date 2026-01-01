Galaxy Wide Fold 摺機傳硬撼 iPhone Fold 或與Z Fold8/ Z Flip8 同期推出

盛傳 Apple 將於今年第三季發布旗下摺屏首作 iPhone Fold 摺機，讓眾品牌嚴陣以待；其中率先開拓市場的三星，最新就有消息指將加推闊比例大摺 Galaxy Wide Fold 手機，作為「硬撼」蘋果大摺主力。

據爆料達人 Ice Universe 引據韓媒資訊，指三星或在現有摺屏手機產品線上，加推採用 4：3 比例闊摺屏 Galaxy Wide Fold 手機，以對應傳聞中 iPhone Fold 裝置。