OpenAI推出全新AI科學寫作工具Prism　GPT‑5.2支援、可免費使用

OpenAI推出全新AI原生工作區Prism，由GPT‑5.2提供支援，讓科學家在同一個環境中進行研究寫作與協作。Prism對專案與協作者數量皆不設限，擁有ChatGPT個人帳戶的使用者即日起可免費使用，無需訂閱。

Prism是免費的科學寫作與協作工作區，由目前最先進的數學與科學推理模型GPT‑5.2進行支援。可將撰寫草稿、修訂內容、團隊協作與發表前準備等環節，整合到同一個LaTeX原生的雲端工作區。GPT‑5.2不再是獨立於寫作流程的額外工具，而是直接在專案中運作，能理解論文結構、公式、參考資料，以及前後文之間的關聯。

有了Prism，研究人員可以與GPT‑5.2 Thinking對話，探索想法、測試假設，並推理複雜的科學問題；同時可撰寫並修訂論文、搜尋並納入相關文獻、建立、重組並分析公式、引文與圖表等。亦直接在文件中修改內容，並將所有編輯同步，簡化研究與撰寫流程。

Prism 的設計目標是降低使用門檻，讓更多研究人員能用得到。因此支援不限人數的協作，平台採用雲端架構，使用者無需本地安裝LaTeX或管理環境，同時減少版本衝突、手動合併與機械式的繁瑣作業，有助團隊把時間花在真正重要的研究工作上。