Switch復刻立體眼鏡遊戲機Virtual Boy 2月上架　公布多款專用遊戲（有片）

任天堂早前發布了1995年推出的家用遊戲機「Virtual Boy」作品的《Virtual Boy – Nintendo Classics》，這項「Nintendo Switch Online + 擴充包」的Switch服務將於2月17日推出。任天堂更公布了首發遊戲及各種功能，有興趣入手就要留意！

立體眼罩遊戲機 「Virtual Boy」是任天堂於1995年在日本發售的遊戲機，可遊玩具有深度的立體影像遊戲，在《Virtual Boy – Nintendo Classics》中，可使用Nintendo Switch 2及Nintendo Switch主機遊玩，但必須入手一套專用的眼鏡主機硬體，來遊玩透過立體影像呈現的作品。 專用硬體有兩款，Virtual Boy眼鏡售價$499，更便宜的紙模型售價$149，現已於My Nintendo Store上接受預購，只限Nintendo Switch Online用戶購買。

支援軟體一覽

《Galactic Pinball》 於1995年在日本發售的Virtual Boy專用動作遊戲，以浩瀚無垠的銀河宇宙為舞台，使用板子巧妙地避免彈珠掉落，挑戰追求高分數。

《3-D TETRIS》 1996年在北美地區發售的Virtual Boy專用動作益智遊戲（當時日本並未發售），在5層5x5格子堆砌而成的場景中，掉落各式各樣的方塊填滿格子。

《Teleroboxer》 1995年於日本發售的Virtual Boy專用運動遊戲，透過遠距離操控與人類動作同步的機械人，進行未來格鬥技「Teleroboxing」，玩家將化身為「Teleroboxer」以冠軍為目標。

《WarioLand》 1995年於日本發售的Virtual Boy專用動作遊戲，瓦利歐意外發現了一座財寶山，卻因為地板突然崩塌，墜落到地下深處，以地面為目標的瓦利歐之進擊開始。

《Innsmouth之館》 1995年在日本發售的Virtual Boy專用3D恐怖冒險遊戲，一位偵探受到委託，要從某座洋館取回一本書，卻被困在洋館之中。玩家必須在限時內搜索各樓層，尋找鎖匙開啟被封鎖的大門前往下一樓層。

《T&E Virtual Golf》 1995年於日本發售的Virtual Boy專用運動遊戲，根據距離旗桿的距離、風勢、地勢高低起伏、球位等因素制定擊球策略，以決定擊球方向、球桿及站姿後揮桿出擊。

《REDALARM》 1995年在日本發售的Virtual Boy專用射擊遊戲，為了摧毀反抗人類的自動戰鬥系統，玩家將會駕駛高性能戰鬥機出擊迎戰。

遊戲功能簡介 當中包括「倒回」功能 ，遊玩途中可以回到稍早的時間點重來。即使遊戲結束或有失誤，都可以回到失敗的前一刻，重新開始遊戲。另外能簡單確認控制器的按鍵所對應的操作，亦可根據個人喜好分配按鍵，以自己習慣的方式遊玩。

未來更新作品 除了服務開始時能夠遊玩的作品外，8款作品預定於2026年內逐步發布，當時未發售的《ZERO RACERS》及《DRAGON HOPPER》兩部作品亦預定於2026年內發布。另外亦預定於2026年內新增能夠把畫面更改為其他顏色的功能。