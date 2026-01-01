iPhone用家必學！　Apple教你6大保障私隱功能

近來不時有個人資料洩出或網絡私隱問題，適逢今日1月28日國際資料私隱日，Apple提供了6個貼⼠與竅訣，在使用iPhone或Mac裝置時可開啟以下功能；同時Apple裝置亦有部分內置的私隱設定，保障個人資料與私隱。

Safari「私密瀏覽」模式 利用Safari瀏覽網⾴時，可以利用「私密瀏覽」帶來更多保護。Safari不會將曾瀏覽的網⾴加⾄「瀏覽記錄」，亦不會儲存搜尋記錄及與其他裝置共享。此外Safari會阻擋已知的追蹤器載入⾴⾯；「私密瀏覽」視窗在閒置時會⾃動上鎖，需要輸入裝置密碼才能再次使⽤視窗。

鎖定或隱藏app 如果你想向他⼈展示iPhone上的某些內容，但⼜想確保對⽅無法查看iPhone上的敏感內容及不可告人的秘密，就可利用鎖定或隱藏app功能。已鎖定的app需要經Face ID、Touch ID或密碼驗證⽅能開啟，用家亦可隱藏裝置上不想他⼈知道的已安裝app，隱藏app會存放在已鎖上的專屬「已隱藏」資料夾中。

隱藏電郵地址 iCloud+訂閱⽤户可使⽤「隱藏我的電郵」，此功能會⽣成獨特隨機電郵地址，以⽤於app、網⾴等，讓個⼈電郵保密。無論在app上建立新帳户、在網上訂閱通訊，還是經Apple Pay購物，都可使用「隱藏我的電郵」功能，有助將個⼈電郵保密，亦可有助減少垃圾及詐騙郵件。



避免精確定位 Apple的定位服務私隱控制功能，⽤户可選擇其app能否查看其⼤約位置，即⼤約10平⽅英⾥內範圍，⽽非其精確位置。⽤户可查詢附近餐廳或查看本地天氣，同時避免提供超出必要範圍的資料。⽤户亦可選擇在app要求允許存取位置時，只提供⼤約位置，減低被追蹤的風險。

必用「密碼」app 經常忘記密碼？「密碼」app讓⽤户集中⼀處，輕鬆安全地存取帳户密碼和通⾏密匙、Wi-Fi密碼及驗證碼。此app亦會於發現常⾒密碼弱點時通知⽤户，例如容易猜中的密碼，或者在已知資料洩漏中出現的密碼。

App Store可以查看每個app所需要使用的個人資料。

下載app前留意資料 從App Store載app前，用家可以查看開發者如何使⽤你的個人資料，以及他們會否使⽤相關資料來追蹤你。只需在任何app的App Store⾴⾯向下捲動⾄「App私隱」部分，即可查看開發者所收集的資料內容。

其他自動私隱功能 另外Apple亦內置不少功能保障用家的私隱及個人資料安全的設定，例如Safari內置 「智能防追蹤」功能，可阻擋跨網站追蹤⾏為，並隱藏IP地址免受追蹤器偵測。用家無需更改任何設定，在預設情況下即提供私隱保障。 Apple Intelligence功能運用「私密雲端計算」，不會儲存亦無法存取相關數據，相關數據只會⽤於執⾏⽤户要求。

當⽤户允許app 「總是使⽤」位置，以及讓app在背景中存取位置時，裝置會定期提醒他們正在背景中共享位置，讓其決定是否更新許可。「背景追蹤」通知會提供地圖，上⾯會顯示app在背景中使⽤其位置的地點。 當app使⽤iPhone的咪⾼峰或相機時，畫⾯會顯示錄製指示燈。運⽤裝置的咪⾼峰時，畫⾯會顯示橙⾊點；運⽤裝置的相機或同時運⽤相機與咪⾼峰時，畫⾯會顯示綠⾊點。讓⽤户得知app正在使⽤哪些錄製⼯具。