英國百年音響品牌Celestion推出家居喇叭　4色設計主打唱K模式

英國百年音響品牌Celestion推出全新多功能無線音響系統Hometainer，以其標誌性揚聲器和壓縮驅動器聞名於全球錄音室及現場表演場地，這款最新推出的喇叭將專業級音效帶入家居，結合卡拉OK、現場樂器演奏及智能應用程式控制，適合對音質有要求的用家。

唱K換式可人聲消除 提供4款時尚配色包括棉霧灰、勃艮第紅、月光藍及青苔綠，兩個型號Hometainer 6及Hometainer 8m，前者內置60W D類放大器，設有1個6.5吋低音單元及1吋高音單元；後者更達90W D類放大器，設有1個8吋低音單元及1吋高音單元。

兩款型號均支援多重輸入，包括咪高峰、樂器及線路輸入，可同時播放多個音源。搭配可拆式鋰電池組，續航為3.5小時，並可加配額外電池組延長使用時間。卡拉OK音效引擎配備內建迴響、混響、音調調整、人聲消除及自動防嘯叫等，讓人聲清晰透亮。

配對立體聲效 可將兩台Hometainer 6、兩台Hometainer 8m，或Hometainer 8m與8p（配備 USB-C連接的立體聲延伸音箱）搭配使用，打造更寬廣真實的立體聲場。設有專用應用程式可控制進階功能，包括自選卡拉OK、Hi-Fi及人聲模式，亦可操作動態低音、人聲消除及音效調節等功能。

Hometainer 6售價$5999、Hometainer 8m售價$7999、Hometainer 8p $4999，現已於官網及指定零售商有售。