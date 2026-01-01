情人節2026｜豐澤情人節禮物優惠低至68折　消費送現場情侶手繪畫

情人節快到，未買禮物的話就可以考慮到豐澤TechLife睇睇，多款人氣智能生活潮物可作情人節送禮，近200款的精選禮品低至68折發售！即日起至2月16日活動期間，於指定豐澤門市消費滿$1000，有機會贏取情人節限定禮物，TechLife更帶來3日限定的免費情侶手繪畫體驗，由本地插畫家即場繪畫，這份禮物已經加晒分。

男女朋友精選禮物 豐澤TechLife近200款的精選電子潮物低至68折發售，包括VITURE Luma Pro XR 智能眼鏡、Meta Quest 3S MR眼鏡、Insta360 X5 8K全景運動相機、Amazon Kindle Paperwhite等，全部優惠價發售。

3日限定甜蜜手繪 TechLife邀請本地插畫家sleepinthewaves在情人節期間於指定日子駐店，2月7日於德福廣場店、2月8日於太古城店、2月14日於沙田新城市店，時間3pm至6pm，以清新的繪畫風格記錄各位情侶的甜蜜時刻。凡於指定TechLife分店作任何消費，插畫家便會現場免費繪製畫作一張。

「豐狂夾」限定禮物 於推廣期內到28間指定豐澤門市消費滿$1000，即可現場參加「豐狂夾」遊戲1次，有機會額外贏走情人節限定禮物，包括豐澤情人節優惠券或聰豐B情人節造型貼紙。



Shokz OpenDots ONE開放式耳機買兩對可享95折優惠。

情侶耳機組合優惠 推廣期內購買Shokz OpenDots ONE開放式耳機，即送耳機保護套1個；購買兩件更可享額外95折組合優惠。耳機提供5種顏色作選擇，包括型格黑、夢幻柔霧粉，當情侶item一流。