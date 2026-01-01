YouTube香港2025年度十大榜單出爐　首名非本地頻道、《用背脊唱情歌》大熱倒灶？（有片）

YouTube香港公布2025年度十大榜單，今年並未舉行現場發布會，但就請來小薯茄拍攝影片公布，並在YouTube頻道及時代廣場全港首播。今年只有「十大熱門創作者」及「十大熱門音樂影片」兩個榜單，並未公布熱門影片，雖然跟往年比較成績都相似，不過都有新頻道上榜。

IShowSpeed成榜首 十大熱門創作者中，有6位屬知識／資訊型頻道，以分享理財資訊為主的「我要做富翁」位列第三，是本地頻道之中排名最高，比去年微跌一級。開台約大半年，由阿Bu、陳強、Greg主持的「會八十」排行第五，鼓勵學習理財、健康、人際關係等多元化主題知識；去年榜首的翁靜晶「危險人物2.0」今年跌至第六位；由已停運的Channel C原班人馬創立的事內容資訊頻道「Channel WE HK」，繼續並列第七位；去年排行第三名，突破百萬訂閱的「Mill MILK」今年跌落第八位；另一個新入榜頻道有排行第九、談科技界發展及利用AI技術輔助製作影片的「Yolo街」。

榜單中另有3位是時事焦點人物，高踞榜首的是去年曾訪港作直播的「IShowSpeed」，他同時是YouTube美國2025年度十大熱門創作者第三位；第二位是台灣創作者「Andy老師」，他同時為YouTube台灣2025年度十大熱門創作者第一位；而憑其大型本地遊戲綜藝節目《墨魚遊戲2》掀起全城熱話的「試當真Trial & Error」則列第十位。而去年連續第六年蟬聯YouTube美國十大熱門創作者榜首的「MrBeast」則為香港熱門創作者第四位。

MC成大贏家 本地廣東歌音樂影片持續備受港人熱捧，十大熱門音樂影片中佔據8席。MC張天賦繼2023年後再度封皇，憑《說謊者》 榮登榜首，連同 《懷疑人生》（第五位）及重新演繹的 《戀愛腦之死》（第九位），共有3首作品上榜。MIRROR成員姜濤亦有兩首作品上榜，分別是 《白果》（第三位）及 《On a SunnyDay》（第四位）。而橫掃樂壇不少獎項的Gareth.T湯令山 《用背脊唱情歌》 ，只能屈居第二位、 TYSON YOSHI 與周殷廷Yan Ting合作的 《1994》排行第七位，樂隊Dear Jane的 《你流淚所以我流淚》排行第十。

雖然廣東歌作品主導榜單，但都有兩首國際潮流金曲，包括紅遍全球、電影《Kpop獵魔女團》中的虛構女團HUNTR/X的英文歌曲 《Golden》 位列第六位，該曲同時高踞YouTube美國2025年度音樂排行榜第三位，而利比的國語歌曲《跳樓機》則佔據第八位。