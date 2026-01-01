ASUS ROG與小島秀夫合作 推出電競筆電耳機及滑鼠

這次合作的核心理念融合了ROG「For Those Who Dare」的座右銘和小島工作室「From Sapiens to Ludens」的願景，在產品上加入大量特色設計元素，更有插畫師新川洋司的精緻筆跡，令整個系列充滿藝術感及個人風格。

ASUS ROG與小島秀夫遊戲工作室KOJIMA PRODUCTIONS合作，推出ROG Flow Z13-KJP筆電、電競耳機及滑鼠，為玩家帶來一系列充滿小島秀夫風格的專屬產品和體驗。

ROG Flow Z13-KJP二合一平板電腦部件和設計靈感都源自遊戲人，黑金色機身刻上機械科幻感的紋路裝飾及標記，CNC精密加工的鋁合金機身上，更有不少棱角分明的鏤空設計，外觀獨特有型。電腦更擁有專屬白色便攜箱、客製化包裝及火牛，甚至內置獨家主題。

搭載AMD Ryzen AI Max+ 395處理器和Radeon 8060S顯示卡，專為高階遊戲和內容創作而設。採用統一記憶體架構，可動態分配高達128GB的記憶體池，效能極高，加上有50 TOPS的NPU算力，能夠本地運行LLM。配備13.4吋2.5K Nebula顯示器，擁有180Hz更新率和100% DCI-P3色域覆蓋，搭配可拆卸鍵盤，功能全面。

限量版周邊

這次合作更有ROG Delta II-KJP電競耳機，白色耳罩印上特別標記。ROG Keris II Origin-KJP Edition滑鼠則加入金、灰、白三色設計，滑鼠墊印上遊戲人標記的輪廓。這3款配件都印有「For Ludens Who Dare」字樣，融合兩個品牌口號，粉絲絕對要捧場，可惜價錢及推出日期仍未定。