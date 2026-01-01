OSIM uDream.AI 5感沉浸式按摩椅 結合大師級手藝高檔音響品牌

OSIM uDream.AI有米白及綠色可選，以鸚鵡螺殼圓形設計。

獨家3種「世界級按摩大師」系列療程，與中國、泰國及日本3位國際級按摩大師聯合創作，當中包括中醫筋骨推拿權威拳器道首席中醫師劉育成的中式推拿按摩，以撥法、推法、敲法、按法等經典手法，可疏通經絡及促進氣血。精品水療按摩會所Loft Thai Spa及Nuad Thai School首席按摩導師Khun Pie親自指導的泰式拉伸按摩，以氣背囊模擬出泰式頂背伸展、扭轉伸展、頸部按壓等動作，提升柔韌度，舒展筋骨。最後有日本整脊按摩大師佐藤毅以日式指壓與掌壓技法，調理身體節律，舒緩繃緊。

OSIM獨家專利按摩技術呈現大師逼真的真實動作及手法，實試真的似真人按摩，力度強勁精準，加上聲音、光效及溫熱感，按摩過程舒適暢快。

內置名牌喇叭 香氛及養身茶

今次更與法國奢華音響品牌Devialet合作，採用世界級聲學工程與專利SAM揚聲器主動配對技術，在按摩過程中播放立體真實的聲效，系統更實時精準調較音頻，確保音源清晰，在按摩過程中邊播放短片，耳邊同時享受環繞式音效。

嗅覺體驗由逾百年歷史的香氛品牌dsm-firmenich，設計了「活力」及「紓緩」兩款可轉換心情的香氛，邊按邊嗅令人更放鬆及平衡情緒。另外亦附贈茗茶品牌Tea WG聯乘的獨家Sweet Dreams甜夢茗茶，風味清新調和，有寧神助眠之效。OSIM uDream.AI現已接受預訂，優惠價$49,999。WhatsApp查詢：2790 2300