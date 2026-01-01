Redmi Note 15 Pro 5G手機實測 長續航襟用 攝影性能有驚喜

REDMI Note Series向來以「小金剛」強悍性能為賣點，融合長效電池體驗、加強抗摔結構，早前實試輕旗艦REDMI Note 15 Pro 5G，$2,399起售價，配備系列中最先進的耐用技術及鏡頭，絕對抵玩。
超強悍機身
REDMI Note 15 Pro 5G機身內部通過SGS Premium Performance抗摔、抗壓及抗彎認證，採用REDMI Titan Structure鈦金級結構設計，結合多方面緩震結構及大猩猩玻璃，達最高2.5米高度跌落測試認證。雖然沒有真的測試抗跌能力，不過拿在手上質感扎實，有不怕跌爆的信心。
配備系列最高的6,580mAh矽碳電池，纖薄手機都有高電量，一般使用不須每日一充，快充速度亦快，支援45W極速快充及22.5W反向充電。
加強攝影質素
REDMI Note 15 Pro 5G攝影性能甚有驚喜，配備全新2億像素主鏡頭，1/1.4吋大尺寸感光元件配合2X及4X光學級變焦、三焦段DAG HDR及先進AI演算法。即使只有兩個鏡頭，單一鏡頭已可支援23mm至92mm五個焦段，實試23mm主鏡頭影像清晰，色調及細節都有旗艦機質素，不過去到10X質素一般。廣角鏡雖然只有8MP，日光拍攝都算不錯。
REDMI Note 15 Pro 5G配備與Pro+一樣的6.83吋大螢幕，峰值亮度高達3,200尼特，支援3,840Hz PWM調光，通過三重護眼認證，靚芒清晰分明，加上支援400%音量提升，睇片視聽效果佳。內置MediaTek 7400-Utra晶片組，效能表現及圖像處理不算差。手機亦支援Circle to Search with Google、旗艦級小米星辰無網通技術等功能，相當齊備。
REDMI Note 15 Pro 5G有黑、藍、銅及紫4款配色，12+256GB $2,399、12+512GB $2,699，2月1日前入手送抗摔手機殼、額外12個月保養及12個月碎屏保障服務。1月30日至2月1日於元朗 YOHO Mall小米之家外、2月6至8日荷里活廣場1/F中庭更設有小金剛研究所，可即場實試手機性能並挑戰活動。
查詢：3077 3620