Redmi Note 15 Pro 5G手機實測 長續航襟用 攝影性能有驚喜

REDMI Note 15 Pro 5G平面設計的機背如磨砂般的順滑手感

REDMI Note Series向來以「小金剛」強悍性能為賣點，融合長效電池體驗、加強抗摔結構，早前實試輕旗艦REDMI Note 15 Pro 5G，$2,399起售價，配備系列中最先進的耐用技術及鏡頭，絕對抵玩。

超強悍機身

REDMI Note 15 Pro 5G機身內部通過SGS Premium Performance抗摔、抗壓及抗彎認證，採用REDMI Titan Structure鈦金級結構設計，結合多方面緩震結構及大猩猩玻璃，達最高2.5米高度跌落測試認證。雖然沒有真的測試抗跌能力，不過拿在手上質感扎實，有不怕跌爆的信心。

配備系列最高的6,580mAh矽碳電池，纖薄手機都有高電量，一般使用不須每日一充，快充速度亦快，支援45W極速快充及22.5W反向充電。