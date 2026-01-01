電動車｜純電SUV AVATR 07抵港一換一30萬有找　35.4吋4K屏幕吸睛

電動車｜純電SUV AVATR 07香港發發布，早鳥優惠價$299800起。

阿維塔發布全新智能豪華中型SUV AVATR 07，更請來近期紅人廿四味Brian任開幕嘉賓，提供兩個版本，包括AVATR 07後驅版及AVATR 07 Ultra四驅版，一換一車價$329800及$399800，限時尊享$30000早鳥優惠，以$299800及 HK$369800公開發售，預計於三月開始進行交車。

豪華得獎設計 AVATR 07由品牌位於德國慕尼黑的全球設計中心打造，在New Emotive Luxury設計哲學下，獲兩項美國IDA國際設計金獎和德國iF設計大獎。車身長寬高4825 x 1980 x 1620mm，同級最長軸距達2940mm，屬中型SUV尺寸。 車頭繼承品牌標誌性的UFO飛碟式前臉設計，星旅式F型頭燈由280顆LED組成，雙層厚壁光導技術令光帶沒有斷點，發光均勻柔和。可選配備全天候高清電子外後視鏡，造型彷若風刃，更小的迎風面積令整車達至0.259cd的極致風阻系數；並透過數碼光學科技，將傳統後視鏡的視野翻倍，漆黑中或天氣惡劣環境下視野同樣清晰。

未來豪華座艙設計 AVATR 07內飾以未來環擁座艙為主題，中控台設有四個屏幕聯動，包括35.4吋4K全景環迴屏幕、15.6吋懸浮式中控屏幕及雙6.7吋高清外後視側鏡屏幕（選配），貫穿式一體設計橫跨主副駕視野。車廂光學氣氛環採用2854mm超長貫穿燈組，全車多達39處氛圍燈光源，隨聲律動。配合 1.1平米全景天幕連電動太陽簾，視野通透開揚。 AVATR 07 Ultra四驅版配置頂級Meridian音響連25揚聲器，2016W輸出彷如將家中7.1.4專業級音響組合放於車中；後驅版則搭載16個揚聲器。特別配置駕駛座頭枕音響獨立聲場，可實現駕駛者私密式電話通訊。厚達6mm雙層隔音玻璃及車身內置720°生態吸音棉，133項聲學處理隔開噪音，保持車廂寧靜。

內飾採用NAPPA真皮與麂皮混搭，120°前排雙零重力座椅支援16向電動調校、發熱、吸風式通風及Spa級8點按摩功能。後排座椅支援28-34°電動調節、發熱及60:40比例摺疊，中央扶手連多功能觸控屏。前後配備特大容積行李箱，容量分別為64公升及460公升，放平後排座椅縱深可達1.8 米。 標準配備PM2.5活性碳濾芯，有效將病毒、細菌、粉塵等顆粒拒之門外。鎖車時自動定時循環淨風，在用車前完成座艙通風淨化，Ultra四驅版更升級配備智能香氛系統。

極致動力表現 搭載82.16kWh寧德時代神行超充電池，Ultra四驅版可輸出440kw最大馬力及645Nm最大扭力，0-100公里加速僅3.9秒。後驅版則輸出252kw最大馬力及365Nm最大扭力，0-100公里加速6.8 秒。Ultra四驅版及後驅版的續航里程（NEDC）分別為545公里及575公里，30-80%充電時間只需約10分鐘。Ultra四驅版更搭配太行智控底盤，空氣懸掛系統連自動調平及連續減震控制功能，大大提升高速穩定性和行車舒適性。

頂尖安全科技 搭載1個毫米波雷達、11個高清鏡頭及12個超聲波雷達；輔助駕駛功能包括前方踫撞預警系統、自動緊急煞車、前方橫穿踫撞預警 、開門預警、道路偏離警示系統 、盲點偵測系統及感應式車距定速巡航系統。獲C-NCAP五星安全認證，採用 「六橫九縱」高剛性車身架構，高強度鋼材與鋁合金車身佔比達90%。四門雙熱成型鋼防撞梁，側碰中抗衝擊力提升40%，配備9個安全氣囊，保障駕駛者及乘客安全。 電池經過100多項專業測試，防水等級達IP68，同時具備24小時監控及大數據分折支援，過熱預警準確率高，並滿足國標15項安全指標。支援原廠APP車輛遙距操控，除了一般車輛管理如遙距進行車門開鎖/上鎖、冷氣控制及查看電量狀態等，同時支援智能泊車。