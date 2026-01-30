Galaxy S26 系列手機傳2月25日亮相 香港電訊商開始熱身

2026年第一季，最受矚目的年度旗艦 Samsung Galaxy S26 系列手機，其發布細節終於日趨明朗。儘管官方對於具體日期依舊三緘其口，但早前海外多名資深爆料達人均不約而同將時間指向2月下旬。與此同時，香港本地電訊商亦開始在社交平台低調發力，透過各種暗示貼文為新機造勢，這種來自零售前線的動向，往往預示著官方發布會已進入最後倒數階段。

近日香港多間大型電訊商的社交平台專頁動作頻頻，陸續發布帶有「新一代銀河 AI 旗艦」以及「即將降臨」暗示的預熱貼文。雖然貼文未有直接指名道姓，但從相關配圖的線條與標誌性的設計風格來看，顯然是為 Galaxy S26 系列的香港上市作前期鋪路。這種來自本地市場的實質舉動，令原本僅停留在海外流言階段的發布時程，增加了不少可信度。