Fender Audio發布兩款得獎新品　首推降噪頭戴式耳機MIX、ELIE藍牙喇叭

Fender以經典結他馳名世界，今次推出兩款全新個人音響產品，包括首款主動式降噪頭戴藍牙耳機Fender Audio MIX，以及兩款型號的ELIE 6及12多功能藍牙喇叭，產品於早前CES 2026亮相後備受好評，現在終於在港發售。

Fender Audio MIX是品牌首款頭戴式藍牙耳機，有都市黑及奧林匹克白兩款配色，印上辨識度超高的Fender品牌標誌。耳機設有五方向實體Joystick型操作鍵，可拆式記憶海棉耳罩與頭帶，可以自由換件換色；內藏USB-C Dongle，iPhone都可以享受24-bit/96kHz高清音樂。

配備40mm高效能石墨烯發聲單元，頻率響應範圍達20Hz-40kHz。美式音效低頻渾厚有力，保持清晰線條感；中頻飽滿溫暖，人聲情感表達細膩動人；高頻清澈通透而不刺耳，細節豐富。均衡而富有活力的聲音特質，正是Fender經典音箱與拾音器的音色美學。另支援混合式主動降噪、空間音效技術及雙咪高峰配合環境噪音消除技術，確保聲音及通話清晰無阻。

可拆式耳罩內置了一個FWD Tx USB-C Dongle無線發射器，安裝於iPhone、手機、Switch 2、手提電腦的USB-C插口中，即可與耳機藍牙連線，提供高達 24-bit/96 kHz的無損音質無線傳輸，並針對遊戲使用的-20ms低延遲傳輸以可Auracast多台設備連接。支援藍牙5.3，以及SBC、AAC、LC3及高清LHDC連接規格，提供3.5mm及USB-C兩種有線連接方案。

電池續航方面，ANC開啟時可用52小時，而關閉ANC時更可達100小時，支援快充，充電15分鐘即可得8至14小時播放時間。可拆式耳罩、頭帶甚至電池，全都可以更換。原價$2380，即日起預訂可享早鳥優惠價$1980，額外送一對啡色磁吸耳罩，價值$250。

全新ELIE系列多功能藍牙喇叭，代表為「Extremely Loud Infinitely Expressive」的簡稱，系列包括ELIE 6及重量級的ELIE 12兩款型號。分別以60W及120W輸出功率，小巧機身內置全頻、高音單元及重低音喇叭，帶來超越體積想像的音質。

採用簡潔的直立長方型設計，同樣有黑白兩種配色，機頂更有木質面板及可收納手柄點綴。兩款型號均擁有多功能音源輸入設計，藍牙5.3、XLR/1/4"組合輸入、兩個超低延遲無線頻道，最多可同時處理4個音源。

音量充足飽滿

Fender Audio ELIE 6擁有60W輸出功率，音量足是同類尺寸喇叭的兩倍，內置全頻、高音單元及低音被動輻射器，在1米距離就能達到96dB SPL的聲壓。內置的Waves Audio SoC DSP技術，再配合空間音頻技術，營造出比喇叭實際尺寸大的音場效果。

ELIE 12配備雙倍的發聲單元配置，輸出功率達120W。內置聲學腔體設計，有兩個全頻單元、兩個高音單元及兩個低音被動輻射器配置。機身設有操作按鍵設計，播放音樂、連接及調音，配對兩隻喇叭可開啟立體聲模式，甚至最多可連接100隻喇叭。XLR / 1/4"組合輸入可以接駁咪高峰或結他，兩個超低延遲無線頻道，加上藍牙連接最多可以同時處理4個音源。