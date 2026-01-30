csl、1O1O推出全港首個無限5G月費計劃　$448起包Netflix等串流平台或Now TV體育直播

香港電訊宣布推出「娛樂無縫月費計劃」，為全港首個不限速5G月費計劃。1O1O及csl客戶只需以一個月費，便可盡享不限速的本地5G數據，以及Now TV 組合內容，當中包括三大串流平台的精選娛樂、世界級體育賽事等內容。

「娛樂無縫月費計劃」有兩款選擇。娛樂無縫月費計劃（娛樂版）csl月費$498、 1O1O月費$559，連Now TV組合包括HBO Max標準方案、Disney+（標準）、Now TV x Netflix （標準計劃）及亞洲星級娛樂組合提供的所有內容。

娛樂無縫月費計劃（體育版）csl月費$448、 1O1O月費$509，包Now TV 6星級體育組合及亞洲星級娛樂組合的內容，可觀賞Now TV直播的歐洲五大足球聯賽（英超、西甲、德甲、意甲及法甲）、歐聯、歐霸、歐協聯等頂級足球賽事，以及網球四大滿貫、世界桌球巡迴賽、世界羽聯巡迴賽及頂級高球賽事等各類世界級體育盛事。