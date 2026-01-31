HONOR WIN內置渦輪風扇　助頂級晶片發揮最大效能

對於熱衷手機遊戲的玩家而言，效能與發熱往往是一場拉鋸戰。隨着處理器規格攀升，如何解決高負載下的積熱問題，成為各間廠方的頭等大事。HONOR近期推出的全新旗艦HONOR WIN，大膽地將物理散熱推向極致，機身內置一組360度渦輪風扇。究竟這套物理散熱方案能否讓高通最新處理器發揮出最強實力？我們隨即進行詳細測試。

物理散熱新思路：渦輪風扇能否降溫

HONOR WIN 最受關注的設計莫過於機背鏡頭組件旁的渦輪散熱風扇。廠方將其安置在右上角位置，有效避免日常使用時阻擋出風口，同時在防水防塵結構上作出了專門優化。當用家啟動高性能模式時，風扇會隨之運轉，機身亦會配合引擎聲效增加儀式感。在長時間運行高畫質3D遊戲的實測中，機身表面溫度能穩定維持在42度左右，對比傳統僅靠散熱貼與導熱管的手機，HONOR WIN在控溫表現上確實展現出明顯優勢，避免了因過熱而導致的處理器降頻現象。