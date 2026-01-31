Samsung中階新機保留按鍵島　Galaxy A57 / A37效果圖曝光

隨着去年三月發布的Samsung Galaxy A36與A56進入產品周期尾聲，市場預期繼任機型Galaxy A57與Galaxy A37有望於今年首季末正式亮相。儘管Samsung官方尚未透露具體發布時程，但近日網上已流出這兩款中階新作的效果圖，讓消費者能搶先一睹新一代A系列的設計方向。

從流出的圖像來看，Galaxy A57的設計脈絡大致延續了前代風格，正面採用主流的開孔螢幕，機背則維持垂直排列的三鏡頭配置。最顯著的改變在於鏡頭模組的底座處理與以往略有不同。

強化操作手感辨識度

機身側邊依然維持金屬中框材質，並保留了Samsung近年主打的「Key Island」設計，將音量鍵與電源鍵整合在右側微幅凸起的區塊中，強化了操作時的手感辨識度。