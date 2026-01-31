Samsung中階新機保留按鍵島　Galaxy A57 / A37渲染圖曝光

隨着去年三月發布的Samsung Galaxy A36與A56進入產品周期尾聲，市場預期繼任機型Galaxy A57與Galaxy A37有望於今年首季末正式亮相。儘管Samsung官方尚未透露具體發布時程，但近日網上已流出這兩款中階新作的渲染圖，讓消費者能搶先一睹新一代A系列的設計方向。
從流出的圖像來看，Galaxy A57的設計脈絡大致延續了前代風格，正面採用主流的開孔螢幕，機背則維持垂直排列的三鏡頭配置。最顯著的改變在於鏡頭模組的底座處理與以往略有不同。
強化操作手感辨識度
機身側邊依然維持金屬中框材質，並保留了Samsung近年主打的「Key Island」設計，將音量鍵與電源鍵整合在右側微幅凸起的區塊中，強化了操作時的手感辨識度。
至於定位稍低的Galaxy A37，同樣由前代的U型水滴螢幕升級為更具現代感的開孔螢幕，並在機背配備直排式三鏡頭。值得留意的是其側邊按鍵區塊的設計調整，雖然同樣具備按鍵島結構，但Galaxy A37的凸起部分呈現不對稱外觀，僅上方區域明顯加寬，下方則顯得較為纖細。
最快將於三月份面世
這種設計究竟是Samsung為了區分產品層級所做的嘗試，還是渲染圖與最終成品存有誤差，仍有待後續更多來源的消息進一步證實。
目前市場普遍認為，若Samsung維持去年的發表節奏，這兩款新機最快將於三月份左右正式與大家見面。對於追求穩定性能與成熟設計的中階手機用戶而言，這兩款新機的規格進化與細節調整，無疑是今年上半年的觀察重點。
