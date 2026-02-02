Apple新一代AirTag實測　對比上代更好用但有一缺點【有片】

Apple上星期推出全新AirTag，今代AirTag外觀不變，配備更強「精準尋找」功能、藍牙連接範圍更遠、揚聲器更響亮，對經常遺失物品的人可說是恩物。今次實試AirTag 2的新功能，看看是否值得入手。

新版AirTag外觀看似跟上一代無分別，唯一不同是文字換成了大階，亦比上代略重少許，仍然沿用入電池設計，亦兼容所有AirTag配件。可惜的是仍然是沒有任何洞口或懸掛設計，要掛在袋上就要另買配件。

今代AirTag內部有重大升級，採用Apple第二代超寬頻晶片，與iPhone 17產品系列及最新Apple Watch系列相同，追蹤定位更加強大。尋找距離比上一代遠50%外，更可以利用Apple Watch Series 9或更新型號；或Apple Watch Ultra 2或更新型號運用「精準尋找」功能以尋找AirTag，沒有iPhone在手都可以即時搵失物。

利用iPhone上的尋找App，即可以「精準尋找」以細微震動的觸感、帶箭嘴的視覺和音訊反應，引導覓回失物。新AirTag相較上一代響亮達50%，而且響聲亦更加尖銳，更加容易聽到，絕對是加分位。

隨時分享物品位置

全新AirTag與「分享物品位置」整合，可以與信任的第三方（例如航空公司）或親友暫時安全共享物品位置，讓其尋回延誤的行李或其他遺失物品。Apple與逾50間航空公司包括國泰合作，以保密且安全方式接受「分享物品位置」連結。

雖然售價比上代略加$10，一個$249、4個裝$849，不過AirTag仍然是iPhone用家必備配件，尤其是常去旅行的話，更加需要放一個在行李箱內，確保失物更容易找到。