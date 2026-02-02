Galaxy S26 發表日期曝光？Galaxy Unpacked 2026 邀請函流出!

隨著 2026 年的到來，旗艦手機市場的目光已全數聚焦在 Samsung下一代旗艦系列。根據海外科技媒體的最新報道，備受期待的 Galaxy Unpacked 2026 發表會邀請函疑似在網上提前曝光。

傳2月25日舉行發布會

今次消息來源自爆料達人 Evan Blass，他在社交平台上分享了一張據稱為 Galaxy Unpacked 的官方邀請函。圖片內容清晰顯示，Samsung計劃於 2026 年 2 月 25 日舉行這場發布會。雖然官方目前尚未正式對外公布具體地點，但按照以往慣例，預計發表會仍會選址於國際主要城市同步進行全球直播。