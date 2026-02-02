Galaxy S26 發表日期曝光？Galaxy Unpacked 2026 邀請函流出!

隨著 2026 年的到來，旗艦手機市場的目光已全數聚焦在 Samsung下一代旗艦系列。根據海外科技媒體的最新報道，備受期待的 Galaxy Unpacked 2026 發表會邀請函疑似在網上提前曝光。
傳2月25日舉行發布會
今次消息來源自爆料達人 Evan Blass，他在社交平台上分享了一張據稱為 Galaxy Unpacked 的官方邀請函。圖片內容清晰顯示，Samsung計劃於 2026 年 2 月 25 日舉行這場發布會。雖然官方目前尚未正式對外公布具體地點，但按照以往慣例，預計發表會仍會選址於國際主要城市同步進行全球直播。
在即將舉行的發表會上，主角無疑是 Galaxy S26 系列手機，預計將包含 Galaxy S26、Galaxy S26+ 以及頂級配置的 Galaxy S26 Ultra 三款型號。除了手機產品，市場亦推測 Samsung會同場發佈新一代真無線藍牙耳機 Galaxy Buds4 系列等。
香港或3月初發售
目前市場傳聞指出，Galaxy S26 系列在硬體規格上有不少亮點。除了有機會配備具備私隱防窺功能的 Privacy Display 技術外，在不同地區亦會分別採用 Exynos 2600 或 Snapdragon 8 Gen 5 處理器。若發表日期確實為 2 月底，首批新機最快有望在 3 月初正式於全球各大市場，包括香港地區上架發售。
文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載