電動車｜BYD ATTO 3新款上市　內外升級、一換一抵玩價$18.8萬起

比亞迪2022年進軍香港市場的首款乘用車，BYD ATTO 3仍然相當人氣，香港銷量接近6000部。比亞迪宣布「新一代 ATTO 3」2026款正式上市，有全新設計、車色及兼內裝升級，好趁仍有一換一優惠盡快入手。

這次改款是該車型的第三次更新，新一代ATTO 3全線標配刀片電池技術，外觀上2026款 ATTO 3延續品牌標誌性的「龍顏美學」，採用了全新樂動龍顏前臉，更具科技感 。車尾有全新設計的貫穿式中國結尾燈，內置動態流水指揮燈，配合加大的高位煞車燈，造型更醒目。

今次改款增加了車身顏色選擇，提供包括亞特蘭蒂斯灰、皓雪白、曜石黑、時光灰、跑酷紅及極光藍等多種色系，而內裝顏色更新增淺色系。

8.8吋錶板歸位

2026款將儀錶板由5吋升級至8.8吋全液晶顯示屏，加入軚波棍，換擋反應更快更安全，同時釋放了中控台空間 。騰出的位置配置了50W手機無線超快充（配備主動散熱）及雙仿麂皮手機槽，結合新增的主駕側眼鏡盒與前排可調節頭枕，更加實用。

新車搭載前置150kW電機，百公里加速僅需7.3秒，60.48 kWh電池容量續航距離最高480km，最大充電功率由88kW提升至105kW，充電更快捷。新一代BYD ATTO 3意向價一換一優惠為$188000，仍然保持競爭力。