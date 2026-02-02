小米 17T手機規格曝光 迎來超大容量電池升級

據科技媒體《XiaomiTime》消息，小米 17T 將沿用現有鏡頭模組，包括 OVX8000 主攝像頭、OV13B 超廣角鏡頭以及 S5KJN1 長焦傳感器。然而，新機的升級重點將落在影像訊號處理器（ISP）的優化上。ISP 猶如手機影像的「大腦」，負責即時處理白平衡、降噪、對焦、色彩校正與對比度調節，直接影響相片質素。

小米 17 在推出 Ultra 與 Leica 特別版後，小米正緊鑼密鼓籌備新一代 T 系列旗艦小米 17T手機。據悉，新機將聚焦細緻的影像調校與電池續航力提升，整體規格變動雖不大，卻在關鍵體驗上注入新意。

由於 ISP 效能與處理器緊密相連，外界預測小米 17T 有機會搭載新一代 Dimensity 晶片，透過更強大的運算能力，實現更流暢的拍攝體驗與影像細節提升。

除了影像系統的微調，小米 17T 據傳將在電池配置上迎來顯著變化。電池容量可能從上一代的 5500mAh 提升至 6500mAh，大幅強化續航力。不過，快充功率或從 90W 調整至 67W，實際配置仍待官方確認。

Mobile Magazine 短評：作為 2025 年 15T 的後繼機型，小米 17T 延續了 T 系列「精準升級」的風格，在核心硬件維持穩定的前提下，針對用戶關注的拍攝體驗與電池續航進行強化。這種策略或許更能滿足務實型旗艦用戶的需求。(來源:xiaomitime)