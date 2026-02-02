農曆新年2026｜八達通新春獎賞　手機八達通或樂悠咭「嘟」滿$100即減高達$28

八達通推出新款拍卡機，同時推出農曆新年八達通「一嘟即發」新春獎賞推廣活動，以新八達通機拍卡單次消費滿$100，即有機會即時贏取價值高達$28八達通獎賞；另外由2月3日至28日，全港29個參與零售及餐飲商戶亦會同步推出農曆新年限定購物優惠。

新八達通拍卡機智能升級，整個屏幕畫面都可用作「嘟」卡，使用的晶片跟Switch相同。能自訂影片及語音，更可交易後即時經App進行折扣或派發優惠券，支援不同推廣及獎賞。今次主要為鼓勵市民轉用手機八達通，優惠獎賞只限八達通App及樂悠咭，一般八達通實體卡並不適用，預計今年內將普及新機，推廣至更多商戶使用。

一嘟即享獎賞

由2月14日至19日期間，手機八達通用戶或樂悠咭持有人於參與商戶拍卡消費滿$100，即有機會即時贏取價值高達$28八達通獎賞。用戶以手機八達通或樂悠咭於新八達通機拍卡付款時，當聽到由電台主持黃正宜（阿正）聲演的「恭喜你贏咗價值$2/$8/$28蚊八達通獎賞」，即代表成功贏取八達通新春獎賞，價值將即時自動抵銷相關交易金額，毋須額外登記或等候。

獎賞並未設有限額，亦不限消費次數，一嘟即減而且最少有$2折扣，旨在刺激本地消費及支持商戶，29個參與零售及餐飲商戶共1500間門市均可享用此優惠。

