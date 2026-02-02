農曆新年2026｜八達通新春獎賞　手機八達通或樂悠咭「嘟」滿$100即減高達$28

八達通推出新款拍卡機，同時推出農曆新年八達通「一嘟即發」新春獎賞推廣活動，以新八達通機拍卡單次消費滿$100，即有機會即時贏取價值高達$28八達通獎賞；另外由2月3日至28日，全港29個參與零售及餐飲商戶亦會同步推出農曆新年限定購物優惠。
全新八達通拍卡機
新八達通拍卡機智能升級，整個屏幕畫面都可用作「嘟」卡，使用的晶片跟Switch相同。能自訂影片及語音，更可交易後即時經App進行折扣或派發優惠券，支援不同推廣及獎賞。今次主要為鼓勵市民轉用手機八達通，優惠獎賞只限八達通App及樂悠咭，一般八達通實體卡並不適用，預計今年內將普及新機，推廣至更多商戶使用。
一嘟即享獎賞
由2月14日至19日期間，手機八達通用戶或樂悠咭持有人於參與商戶拍卡消費滿$100，即有機會即時贏取價值高達$28八達通獎賞。用戶以手機八達通或樂悠咭於新八達通機拍卡付款時，當聽到由電台主持黃正宜（阿正）聲演的「恭喜你贏咗價值$2/$8/$28蚊八達通獎賞」，即代表成功贏取八達通新春獎賞，價值將即時自動抵銷相關交易金額，毋須額外登記或等候。
獎賞並未設有限額，亦不限消費次數，一嘟即減而且最少有$2折扣，旨在刺激本地消費及支持商戶，29個參與零售及餐飲商戶共1500間門市均可享用此優惠。
新年購物優惠
此外由2月3日至28日期間，參與零售及餐飲商戶將為所有八達通用戶推出一系列新春購物及餐飲限定優惠，包括於美心MX惠顧滿$60即減$8；於太興集團指定餐廳外賣自取滿$150即減$10；及於大生生活超市買海味系列產品滿$100享88折，可辦年貨、食團年飯及新春聚會等，盡享節慶禮遇歡度佳節。
八達通App亦會繼續開放「e利是」功能，隨時隨地透過App遙距派利是，又或自定「e利是」的不同金額及數量，讓親朋好友掃QR Code抽利是。同時帶來兩款新年限定卡面，「嘟」卡更有節日氣氛。