iPhone 專屬 RetroVa 攝影套裝3月出貨 仿古菲林相機外觀設計

說到手機攝影近期最熱門功能，必然是各品牌為旗艦型號加推的外接鏡頭套裝。好消息是專業攝影配件品牌 PGYTECH 早前推出、為 iPhone 設計的外接鏡頭套裝方案已通過 Kickstarter 眾籌，最快能在 3 月正式出貨。
PGYTECH 製作 RetroVa 外接鏡頭套裝專為 iPhone 17 Pro / Pro Max 及 16 Pro / Pro Max 而設計，未來將往後推出兼容 iPhone 18 Pro 系列版本。
據 Kickstarter 內 RetroVa 專頁資訊，其已通過眾籌數額並最快3月出貨，連鏡套裝售 184 美元（約港元 $1,440）、淨殼售 72 美元（約港元 $560）起。
RetroVa 外接鏡頭套裝採仿古菲林相機外觀設計，手柄具實體快門鍵、錄影鍵及類比旋鈕，配合專屬 App 更具正負片跟 C200 菲林色彩模式拍攝功能。
主打外接增距鏡頭組具 35mm 格式 235mm 光學焦距，其由 3 組 13 片 PG 玻塑混合鏡片組成，配合 iPhone 可拍攝相當於 470mm 超長焦遠攝相片。
內置 MicroSD 記憶卡擴充
PGYTECH RetroVa 更內置 MicroSD 記憶卡擴充，無需擔心內置儲存不足；同時保護殻亦具 USB 3.1 標準 Type C 埠，可以達 312MB/s 高速傳輸數據。
Mobile Magazine 短評：字面規格來看 RetroVa 配置吸引，而 PGYTECH 本身在高端攝影配件市場亦有一定名氣，有興趣用家可待產品正式上架後再作考慮。
文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載