iPhone 專屬 RetroVa 攝影套裝3月出貨 仿古菲林相機外觀設計

說到手機攝影近期最熱門功能，必然是各品牌為旗艦型號加推的外接鏡頭套裝。好消息是專業攝影配件品牌 PGYTECH 早前推出、為 iPhone 設計的外接鏡頭套裝方案已通過 Kickstarter 眾籌，最快能在 3 月正式出貨。

PGYTECH 製作 RetroVa 外接鏡頭套裝專為 iPhone 17 Pro / Pro Max 及 16 Pro / Pro Max 而設計，未來將往後推出兼容 iPhone 18 Pro 系列版本。

據 Kickstarter 內 RetroVa 專頁資訊，其已通過眾籌數額並最快3月出貨，連鏡套裝售 184 美元（約港元 $1,440）、淨殼售 72 美元（約港元 $560）起。