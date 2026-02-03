農曆新年2026｜PS5新春優惠主機減至$2590起　金采源助陣宣傳、另推Wiggle Wiggle禮盒（有片）

PlayStation即將舉行2026新春優惠，由2月6日起至2月19日於指定零售商購買PS5主機、周邊設備及遊戲均有折扣優惠，另外更宣布韓國人氣女團LE SSERAFIM成員金采源KIM CHAEWON出任代言，同時推出南韓的時尚休閒生活品牌Wiggle Wiggle合作的禮盒。

PlayStation新春優惠包括PS5各款主機$390折扣，另外PlayStation VR2亦減$781、PS Portal $151折扣，以及DualSense無線控制器、無線耳機等都有價減。另外多款PS5遊戲都有折扣優惠，包括大作如《羊蹄山戰鬼》、《DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH》、《宇宙機器人》、《Marvel’s Spider-Man 2》及《God of War Ragnarök》。

金采源拍片宣傳

PlayStation宣佈韓國人氣女團LE SSERAFIM成員金采源KIM CHAEWON成為新春優惠企劃「Love of Play」的主角，分為4集影片播出，第一集《家人篇》已率先播出，其餘3集影片包括好友篇（2月4日播出）、姐妹篇（2月5日播出）及個人篇（2月6日播出）。

PlayStation同時與南韓的時尚休閒生活品牌Wiggle Wiggle合作，於新春優惠期間推出多款限定「Love of Play」系列產品，當中包括可水洗室內拖、夾子組及杯墊。於新春優惠期間2月6日至2月19日於指定零售商購買PS5主機及一款周邊產品，可獲贈「PlayStation x Wiggle Wiggle可水洗室內拖」一對；參與指定PlayStation社群媒體活動，有機會贏得包含以上所有產品的「PlayStation x Wiggle Wiggle禮盒」，詳情請留意社群媒體的最新消息。