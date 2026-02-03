Insta360 Antigravity A1航拍機限時85折優惠　新手試玩飛行特技零難度

Insta360的全球首部全景航拍機Antigravity A1，即日起至2月9日正進行85折優惠，最多可慳高達$1820，標準套裝售價由$8499起。航拍機使用基本電池的話，重量不過249g，因此毋須登記及註冊，新手都可以輕鬆飛行，正正是這一部航拍機的特色之一。

早前在推出時已試過基本飛行操作（可 按此 重溫），今次再深入測試更多功能。懂得飛行不代表可以順利運鏡，亦是新手玩航拍機最大的障礙，不過Antigravity A1內置的Sky Genie「智慧運鏡」功能，一鍵進行甩尾、螺旋上升、迴旋等多種創意運鏡功能，零技巧就可以進行電影級運鏡拍攝。

實試只需在拍攝時鎖定主體，在主畫面顯示到拍攝預計所需時間，確定後Antigravity A1即會自動進行拍攝。拍出來的效果美觀順暢，更可以自動加入特效、音樂及浮水印等，看起來更加專業。

另一個有趣的功能是虛擬駕駛艙，使用FPV模式下，選擇駕駛艙覆蓋層，包括掃帚、戰機、太空船或龍等，以VR形式第一身飛行。駕駛艙設計得相當細緻，整個體驗相當好玩，不過經典FPV控制要轉動手腕掌控飛行方向，比起直覺式指向的FreeMotion技巧要求更高，需要多點時間熟習才可駕馭。

簡單易用剪片App

拍攝後需要後期製作的話，Antigravity A1專用App亦相當幫到手，除了有一系列教學外，App內已將飛行影片分類，將長達數分鐘的影片精選5至6秒的短片剪輯，或變成星球特效，方便分享。編輯中亦有大量主題，選擇影片套用，即可自動剪片，極為方便。

當然這個App亦有缺點，360全景影片檔案已經很大，令App需要不少儲存空間。即使拍攝的影片不算多，但已用上20GB容量。另外雖然兩者皆有內部儲存空間，但容量不多，而且將眼鏡內的屏幕錄影過Mac機有一定麻煩，建議在眼鏡及飛機中都使用SD卡進行儲存，過片更直接方便。