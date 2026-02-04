熱門搜尋:
2026-Feb-04
iPhone Fold 規格曝光 5,500mAh 超大電池容量傲視同儕

隨著 2026 年摺疊手機市場競爭白熱化，市場普遍預期 Apple 首款摺疊手機 iPhone Fold 將於今年正式亮相。這部備受矚目的新機不僅在機身設計上採取了與 Android 陣營截然不同的工藝邏輯，根據來自供應鏈的最新消息指出，其續航力表現將成為產品最大的亮點，配備 Apple 史上容量最大的智慧型手機電池。

電量較iPhone 17 Pro Max高10%

早前曾有傳聞推測 iPhone Fold 的電池容量約落在 5,400 mAh 至 5,800 mAh 之間，而最新的市場報告則進一步精確鎖定在 5,500 mAh 這一數值。對比目前市售產品，這項數據不僅刷新了 iPhone 的歷史紀錄，更比現有的 iPhone 17 Pro Max 提升了約 10% 的電量儲存空間。考慮到 iOS 系統一向優異的功耗管理與能效比，這顆 5,500 mAh 的大電池極有可能讓 iPhone Fold 在實際續航測試中，大幅領先目前市面上其他的摺疊旗艦機種。

硬體規格方面，iPhone Fold 預計搭載一塊 7.8 吋的摺疊主螢幕，並配備一個 5.5 吋的外螢幕，平衡了展開後的平板體驗與單手操作的便利性。核心效能則由最新一代的 A20 Pro 晶片驅動，並輔以 12GB RAM 以確保多工作業的流暢度。在影像規格上，機身後方搭載兩枚 4800 萬像素鏡頭，並配備兩個 1800 萬像的前置自拍鏡頭，力求在輕薄的摺疊架構下提供頂級的拍攝表現。

文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載

