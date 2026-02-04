熱門搜尋:
科技
出版：2026-Feb-04 12:30
更新：2026-Feb-04 12:30

Galaxy S26 Ultra 宣傳海報曝光 鈷紫色系及S Pen為焦點

盛傳2月25日 Galaxy Unpacked 發布會上現身的 Samsung 旗艦手機 Galaxy S26 系列手機，頂配機型 S26 Ultra 最新有疑似官方宣傳海報曝光，當中顯示重點款式鈷紫（Cobalt Violet）色系，及確認裝置繼續具 S Pen 配件。

疑似 Galaxy S26 Ultra 宣傳海報，由爆料達人 Evan Blass 透過 Substack 專欄在網絡流傳。圖片中顯示主打鈷紫（Cobalt Violet）色系，及確認續具 S Pen 配件。

Galaxy S26 Ultra邊位更圓潤

宣傳海報上 Galaxy S26 Ultra 外觀亦一如預期，採用比前代更近似其他 S26 系列的設計風格，如更圓潤邊位線條，突出式橢圓形鏡頭組、與 3+2 縱向鏡頭排列。

同期荷媒 NIEUWE MOBIEL 又在網絡上傳疑似 Galaxy S26 系列多款官方配件效果圖，包括配襯 Galaxy S26 Ultra 推出色款的黑白藍紫四色 S Pen 配件。

另外 Galaxy S26 系列透明手機殻效果圖，則顯示除原本透明殻外，品牌似乎會加入具磁吸設計款式，方便用家作磁吸無線充電，估計配合早前流傳充電器使用。同時品牌又會為 Galaxy S26、S26+ 及 S26 Ultra 三款新品，推出原廠 Anti-reflecting Film 防反光屏幕保護貼。

Mobile Magazine 短評：雖 S26 系列流出資訊顯示其與前代分別不大，但功能方面如流傳私隱螢幕功能，及這次新增磁吸殼配件，顯示其有緊貼用家偏好推出新功能。

文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載

