Galaxy S26 Ultra 宣傳海報曝光 鈷紫色系及S Pen為焦點

盛傳2月25日 Galaxy Unpacked 發布會上現身的 Samsung 旗艦手機 Galaxy S26 系列手機，頂配機型 S26 Ultra 最新有疑似官方宣傳海報曝光，當中顯示重點款式鈷紫（Cobalt Violet）色系，及確認裝置繼續具 S Pen 配件。

疑似 Galaxy S26 Ultra 宣傳海報，由爆料達人 Evan Blass 透過 Substack 專欄在網絡流傳。圖片中顯示主打鈷紫（Cobalt Violet）色系，及確認續具 S Pen 配件。

Galaxy S26 Ultra邊位更圓潤

宣傳海報上 Galaxy S26 Ultra 外觀亦一如預期，採用比前代更近似其他 S26 系列的設計風格，如更圓潤邊位線條，突出式橢圓形鏡頭組、與 3+2 縱向鏡頭排列。