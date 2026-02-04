Switch成任天堂史上最暢銷主機銷量達1.5億部　歷來主機銷量公開

根據任天堂最新財報數據，Nintendo Switch主機全球累計銷量已達1.5537億部，正式超越Nintendo DS的1.5402億部紀錄，成為任天堂成立以來最暢銷的遊戲硬體設備。

Switch 2銷量突破千萬

同時，繼任機型Switch 2自上市後展現出持續成長，財報顯示，截至2025年12月第四周，Switch 2全球累計銷售量突破1737萬部，創下任天堂新主機同期銷售速度紀錄。值得注意的是，儘管Switch 2已投入市場，第一代Switch在2025年4月至12月前三季仍售出超300萬台，顯示雙機型並行策略的延續性。

市場分析指出，Switch 2需達成近10倍於目前銷售量的成績方能超越初代Switch的總量。考慮到2026年多款任天堂第一方及第三方廠商已確認將推出Switch 2專屬遊戲，能否維持當前成長曲線將成為產業關注焦點。