科技
出版：2026-Feb-06 07:00
更新：2026-Feb-06 07:00

Xperia 1 VIII 現身IMEI數據庫 傳Sony配置S8E Gen5 晶片

考慮業界變動如 RAM / NAND 成本上升等因素，品牌如 ASUS 擱置手機開發、Sony早前亦已淡出內地市場。不過後者新近被發現，疑似旗艦手機新作 Xperia 1 VIII 資訊現身 IMEI 數據庫，粉絲仍可期待新品推出。

據外媒展示 IMEI 數據庫截圖，找到型號 XQ-GE44、XQ-GE54 及 XQ-GE74 手機資料，即傳聞中 Xperia 1 VIII 手機面向不同地區市場的產品型號。

SONY Xperia 1 VIII 現身 IMEI 數據庫，相信賣點為 ZEISS 鏡頭

SONY Xperia 1 VIII 現身 IMEI 數據庫，相信賣點為 ZEISS 鏡頭

其中 44 結尾 Xperia 1 VIII 應為日版、54 結尾為歐版，最後 74 結尾型號則為亞洲地區銷售版本（包括港版），但除淡出內地市場外，亦似乎未有在北美開賣計劃。

另外圖中 XQ-GH44/54/74 則為品牌中陌手機 Xperia 10 VIII 型號，據透露兩機均會在全球上市，旗艦款 Xperia 1 VIII 將配 S8E Gen5 晶片，但推出日期有待公布。

Xperia 1 VIII 鏡頭規格成關鍵

Mobile Magazine 短評：由於年前 SONY 放棄招牌 4K 屏關係，現時 Xperia 1 系列最大賣點為其 ZEISS 鏡頭，故新代機型拍攝表現將仍為是次產品重點之一。

文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載

