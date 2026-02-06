Xperia 1 VIII 現身IMEI數據庫 傳Sony配置S8E Gen5 晶片

考慮業界變動如 RAM / NAND 成本上升等因素，品牌如 ASUS 擱置手機開發、Sony早前亦已淡出內地市場。不過後者新近被發現，疑似旗艦手機新作 Xperia 1 VIII 資訊現身 IMEI 數據庫，粉絲仍可期待新品推出。

據外媒展示 IMEI 數據庫截圖，找到型號 XQ-GE44、XQ-GE54 及 XQ-GE74 手機資料，即傳聞中 Xperia 1 VIII 手機面向不同地區市場的產品型號。