OPPO Find X10 系列規格首曝光 或全線配置天璣新一代處理器

雖然市場正密切期待 OPPO Find X9 Ultra 的正式登場，但關於下一代旗艦 Find X10 系列的消息已經開始在網絡上流傳。根據最新披露的資料顯示，Find X10 系列將會延續多機型陣容，預計包括標準版 Find X10、旗艦級的 Find X10 Pro 以及定位最高端的 Find X10 Pro Max。

隨著 Find X9 Ultra 即將登場，下一代 Find X10 系列手機規格也提前流出。新機預計推出 Find X10、Find X10 Pro 及 Find X10 Pro Max 三款型號，而核心效能將會是主要亮點。

在核心規格方面，知名爆料人士數碼閒聊站指出，儘管早前有傳聞指聯發科可能會取消天璣 9500+ 的研發，但目前的情報顯示這款處理器仍有機會面世。消息提到，天璣 9500+ 可能會與採用 2nm 製程技術的天璣 9600 系列同步發表。這意味著聯發科在高端市場的產品佈局將更為細化，為手機廠商提供更多元的效能選擇。

針對不同定位的型號，OPPO 在處理器的分配上也有明確區分。據了解，標準版的 Find X10 預計會採用天璣 9500+ 處理器，確保基礎效能維持在旗艦水平；而定位更高的 Find X10 Pro 與 Find X10 Pro Max，則有望配備效能更強悍的天璣 9600 處理器，以應對更極端的運算需求及提升整體操作流暢度。

Find X10 系列料10月亮相

若按照 OPPO 過往的產品發布周期推算，這款備受關注的 Find X10 系列最快可能會在今年 10 月左右正式與大眾見面。隨着發布時間接近，預計未來幾個月將會有更多關於攝像頭模組、快充技術以及螢幕規格的具體資訊流出，這對於追求高性能處理器與極致拍攝體驗的用戶來說，無疑是值得持續關注的旗艦手機。