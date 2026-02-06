OPPO Find X10 系列規格首曝光 或全線配置天璣新一代處理器

隨著 Find X9 Ultra 即將登場，下一代 Find X10 系列手機規格也提前流出。新機預計推出 Find X10、Find X10 Pro 及 Find X10 Pro Max 三款型號，而核心效能將會是主要亮點。
雖然市場正密切期待 OPPO Find X9 Ultra 的正式登場，但關於下一代旗艦 Find X10 系列的消息已經開始在網絡上流傳。根據最新披露的資料顯示，Find X10 系列將會延續多機型陣容，預計包括標準版 Find X10、旗艦級的 Find X10 Pro 以及定位最高端的 Find X10 Pro Max。
在核心規格方面，知名爆料人士數碼閒聊站指出，儘管早前有傳聞指聯發科可能會取消天璣 9500+ 的研發，但目前的情報顯示這款處理器仍有機會面世。消息提到，天璣 9500+ 可能會與採用 2nm 製程技術的天璣 9600 系列同步發表。這意味著聯發科在高端市場的產品佈局將更為細化，為手機廠商提供更多元的效能選擇。
針對不同定位的型號，OPPO 在處理器的分配上也有明確區分。據了解，標準版的 Find X10 預計會採用天璣 9500+ 處理器，確保基礎效能維持在旗艦水平；而定位更高的 Find X10 Pro 與 Find X10 Pro Max，則有望配備效能更強悍的天璣 9600 處理器，以應對更極端的運算需求及提升整體操作流暢度。
Find X10 系列料10月亮相
若按照 OPPO 過往的產品發布周期推算，這款備受關注的 Find X10 系列最快可能會在今年 10 月左右正式與大眾見面。隨着發布時間接近，預計未來幾個月將會有更多關於攝像頭模組、快充技術以及螢幕規格的具體資訊流出，這對於追求高性能處理器與極致拍攝體驗的用戶來說，無疑是值得持續關注的旗艦手機。
