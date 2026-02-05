Nothing Phone (4a) 提升讀寫速度　中階機進化值得期待

Nothing近年憑藉獨特的設計美學在手機市場站穩陣腳，繼早前推出的Phone (2a)系列大受歡迎後，市場已開始流傳有關繼任機型的消息。根據外媒GSMArena的最新報道，Nothing計劃於下個月正式推出全新的中階機款Phone (4a)及Phone (4a) Pro。

雖然品牌執行長 Carl Pei 早前曾暗示2026年不會有頂級旗艦推出，但這次的 (4a) 系列將承載品牌在2026年的主力市場重任。

採用高通Snapdragon 7

市場傳聞指出，Phone (4a)系列最快有望於3月5日進行全球發表。這次新機的核心重點之一在於讀寫速度的提升，由上一代的UFS 2.2規格升級至UFS 3.1儲存空間，雖然這並非市面上最頂尖的規格，但對於日常操作的流暢度及應用程式開啟速度預計會有顯著幫助。