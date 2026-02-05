熱門搜尋:
科技
出版：2026-Feb-05 13:19
更新：2026-Feb-05 13:19

Nothing Phone (4a) 提升讀寫速度　中階機進化值得期待

Nothing近年憑藉獨特的設計美學在手機市場站穩陣腳，繼早前推出的Phone (2a)系列大受歡迎後，市場已開始流傳有關繼任機型的消息。根據外媒GSMArena的最新報道，Nothing計劃於下個月正式推出全新的中階機款Phone (4a)及Phone (4a) Pro。

雖然品牌執行長 Carl Pei 早前曾暗示2026年不會有頂級旗艦推出，但這次的 (4a) 系列將承載品牌在2026年的主力市場重任。

採用高通Snapdragon 7

市場傳聞指出，Phone (4a)系列最快有望於3月5日進行全球發表。這次新機的核心重點之一在於讀寫速度的提升，由上一代的UFS 2.2規格升級至UFS 3.1儲存空間，雖然這並非市面上最頂尖的規格，但對於日常操作的流暢度及應用程式開啟速度預計會有顯著幫助。

此外，兩款機型預計會採用高通Snapdragon 7系列處理器，雖然確切型號尚未完全落實，但處理性能與效能平衡表現仍值得期待。

2026 02 04 01 08 51 2026 02 04 01 08 18 2026 02 04 01 07 49 Nothing Phone (3a) Lite Nothing Phone (4a) 系列規格大升級！Carl Pei 預告換上 UFS 3.1 儲存，代價竟然係要加價？

帶來「全方位的進化」

機身耐用度與續航力方面，Phone (4a) Pro 被指將獲得IP65等級的防塵防水認證，較前代的IP64略有進步，增加了應對惡劣環境的可靠性。電力部分，EPREL資料庫顯示Pro型號將搭載5,080mAh電池，並維持50W的快充速度，電池耐用度目標設定為1,400次充電循環後仍能保持良好健康度。

儘管Carl Pei預告這系列會帶來「全方位的進化」，包括螢幕及相機系統的優化，但規格提升的同時也可能反映在售價上。對於追求獨特風格且注重日常實用性的用家來說，下月初的發布會將是觀察Nothing如何在不推出旗艦機的情況下，以進化版中階機款支撐全年產品線的關鍵時刻。

文章獲Mobile Magazine授權轉載

