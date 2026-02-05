Nothing Phone (4a) 提升讀寫速度　中階機進化值得期待

Nothing近年憑藉獨特的設計美學在手機市場站穩陣腳，繼早前推出的Phone (2a)系列大受歡迎後，市場已開始流傳有關繼任機型的消息。根據外媒GSMArena的最新報道，Nothing計劃於下個月正式推出全新的中階機款Phone (4a)及Phone (4a) Pro。
雖然品牌執行長 Carl Pei 早前曾暗示2026年不會有頂級旗艦推出，但這次的 (4a) 系列將承載品牌在2026年的主力市場重任。
採用高通Snapdragon 7
市場傳聞指出，Phone (4a)系列最快有望於3月5日進行全球發表。這次新機的核心重點之一在於讀寫速度的提升，由上一代的UFS 2.2規格升級至UFS 3.1儲存空間，雖然這並非市面上最頂尖的規格，但對於日常操作的流暢度及應用程式開啟速度預計會有顯著幫助。
此外，兩款機型預計會採用高通Snapdragon 7系列處理器，雖然確切型號尚未完全落實，但處理性能與效能平衡表現仍值得期待。
帶來「全方位的進化」
機身耐用度與續航力方面，Phone (4a) Pro 被指將獲得IP65等級的防塵防水認證，較前代的IP64略有進步，增加了應對惡劣環境的可靠性。電力部分，EPREL資料庫顯示Pro型號將搭載5,080mAh電池，並維持50W的快充速度，電池耐用度目標設定為1,400次充電循環後仍能保持良好健康度。
儘管Carl Pei預告這系列會帶來「全方位的進化」，包括螢幕及相機系統的優化，但規格提升的同時也可能反映在售價上。對於追求獨特風格且注重日常實用性的用家來說，下月初的發布會將是觀察Nothing如何在不推出旗艦機的情況下，以進化版中階機款支撐全年產品線的關鍵時刻。
文章獲Mobile Magazine授權轉載